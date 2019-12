Energia, la fine del mercato tutelato slitta al 2022

Tre le novità più importanti inserite in dirittura di arrivo nella Manovra di governo c'è lo slittamento da luglio 2020 al 1 gennaio 2022 la fine del mercato tutelato per l'energia. Un subemendamento M5S approvato in commissione stabilisce anche che il Mise, sentita l'Autorità per l'energia (Arera) entro marzo stabilisca "modalità e criteri dell'ingresso consapevole" nel mercato libero dei clienti finali. Arriva anche una stretta sui fornitori di energia elettrica: entro marzo saranno ridefiniti i paletti per rientrare nell'Elenco dei soggetti abilitati, "a tutela dei consumatori".