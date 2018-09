Engineering, 23 milioni di profitti (+49%). 800 nuovi assunti nel 2018

Engineering chiude il primo semestre del 2018 con un utile netto di 23 milioni di euro in aumento del 49% sull'analogo periodo dello scorso anno. Il gruppo ha registrato una crescita a doppia cifra sia dei ricavi sia della redditività. Il valore della produzione ha raggiunto i 560,5 milioni di euro, in crescita del 13,6% rispetto ai 493,4 milioni di euro del 2017. L'Ebitda adjusted è stato pari a 55 milioni di euro, in crescita del 15,9% rispetto all'esercizio precedente con una redditività del 10,1%. Il gruppo ha fissato il target ricavi per il 2018 a 1,2 mld e l'ebistra adjusted a 145 mln.

"Dopo un 2017 di straordinaria crescita, il primo semestre 2018 conferma il trend con un incremento dei ricavi di circa il 14% e della redditività di circa il 10,1%" ha commentato l'amministratore delegato, Paolo Pandozy.

"Una crescita trasversale su tutti i mercati in cui operiamo. In particolare, il semestre ha visto una performance molto positiva dell'area Finanza, anche come effetto dell'acquisizione perfezionata lo scorso anno di Infogroup, che ha permesso al Gruppo di crescere significativamente nel segmento delle soluzioni digitali di pagamento, e dell'area Industria e Servizi, dove abbiamo potuto cogliere le opportunità generate dal fenomeno Industria 4.0 - ha aggiunto l'ad - grazie agli importanti investimenti effettuati in Ricerca&Sviluppo per la messa a punto di sistemi di automazione industriale e delle tecniche di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva. Per la fine dell'anno confermiamo il target di 1,2 miliardi di euro di ricavi e 145 milioni di Ebitda, mentre continueremo a sostenere la crescita all'estero dove siamo sempre più presenti per cogliere le molte opportunità di sviluppo, anche tramite acquisizioni".