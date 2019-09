Eni, al via mission aziendale su sostenibilità nel business

Eni prosegue la propria trasformazione lanciando una nuova Mission aziendale per riflettere l’integrazione della sostenibilità nel business

La mission, che prende ispirazione dai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, mette in luce i valori di Eni relativi al clima, all’ambiente, all’accesso all’energia, alla cooperazione e alle partnership per lo sviluppo, al rispetto delle persone e dei diritti umani. La mission è stata lanciata in questi giorni in cui l’ONU, i governi, la società civile e le aziende si incontrano nella città di New York per progredire verso il raggiungimento degli SDG.

“Eni è determinata a contribuire positivamente al raggiungimento degli SDG e alla costruzione di una transizione equa,” ha dichiarato Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni. “La nostra presenza globale ci rende consapevoli delle sfide che il mondo sta affrontando oggi: la nuova mission stabilisce i valori ed i principi che guideranno il nostro contributo ad affrontare queste sfide,” ha spiegato.

La mission porta al massimo livello i principi che sono alla base del modello di business dell’azienda, che si focalizza su investimenti – sia dal punto di vista di business che da quello sociale – a lungo termine, andando oltre la priorità del profitto a breve termine. Il modello guida l’integrazione della sostenibilità in tutte le attività dell’azienda e ha un particolare riguardo, oltre che per clima e ambiente, anche per lo sviluppo delle persone, concentrandosi sulla crescita, sulla valorizzazione e sulla formazione delle proprie risorse, considerando la diversità come opportunità.

La nuova mission va oltre la precedente, adottata nel 2016, rendendola attuale e rafforzandone i principi. La mission, approvata dal consiglio di amministrazione, servirà da riferimento per l’azienda ed i suoi oltre 30.000 impiegati in 67 Paesi.