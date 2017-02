Eni cede 10% Shorouk a Bp, 30% a Rosneft in prossimi mesi

Claudio Descalzi, a.d. di Eni, Bob Dudley, a.d. di Bp e il ministro del Petrolio Egiziano, Tarek El Molla, hanno firmato oggi al Cairo, alla presenza del primo ministro Sherif Ismail, l'atto che perfeziona la cessione a Bp della quota del 10% nella concessione di Shorouk, nell'offshore dell'Egitto. Eni e Bp, ricorda una nota, avevano concordato la vendita della quota nella concessione, nella quale si trova il giacimento super-giant a gas di Zohr, a novembre 2016. Eni, attraverso la sua controllata Ieoc, detiene ora una quota di partecipazione del 90% e ha gia' concordato con Rosneft la cessione di una quota del 30% che sara' perfezionata nei prossimi mesi e soggetta all'approvazione del governo egiziano.

Sempre nella giornata di oggi, Claudio Descalzi e' stato ricevuto dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. L'incontro fa seguito a quello recente dello scorso gennaio durante il quale l'a.d. di Eni aveva confermato lo sviluppo ultra accelerato di Zohr con l'avvio della produzione previsto alla fine del 2017, a soli due anni dalla scoperta. Zohr e' stato scoperto da Eni nell'agosto del 2015 ed e' il piu' grande giacimento di gas naturale mai rinvenuto nel Mediterraneo, con un potenziale complessivo a 850 miliardi di metri cubi di gas in posto. Il progetto, conferma Eni al top nel settore dell'esplorazione e della messa in produzione rapida delle scoperte. Eni e Bp in Egitto sono partner anche nel giacimento di Nooros, scoperto nel luglio del 2015 nell'offshore del Delta del Nilo e che sta gia' producendo 25 milioni di metri cubi al giorno a soli 15 mesi dall'avvio della produzione, e nel campo di Baltim Sw, scoperto a giugno 2016 per il quale e' previsto l'avvio della produzione nel 2019. Eni e' presente in Egitto dal 1954, dove opera attraverso la controllata IEOC. La societa' e' il principale produttore del paese con una produzione in quota pari a circa 230.000 barili di olio equivalente al giorno.