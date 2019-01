Eni compra da Adnoc il 20% di Adnoc Refining. Conte: "Accordo strategico"

Eni e Adnoc hanno firmato ad Abu Dhabi un accordo che consente al cane a sei zampe di acquisire da Adnoc il 20% di Adnoc Refining. Alla firma erano presenti lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe della corona di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti, e il premier Giuseppe Conte. L'accordo è stato firmato da Sultan Ahmed Al Jaber, ministro di Stato degli Emirati e amministratore delegato di Adnoc, e dall'ad di Eni Claudio Descalzi. Adnoc ha contestualmente ceduto a Omv il 15% di Adnoc Refining, continuando ad avere una quota del 65%.Adnoc, Eni e Omv hanno inoltre concordato di costituire una joint venture dedicata alla commercializzazione dei prodotti petroliferi con le stesse quote azionarie stabilite per Adnoc Refining.

Per l'acquisizione da parte di Eni del 20% delle quote verserà cash circa 3,3 miliardi di dollari al netto del debito netto e passibile di aggiustamenti al momento del closing, ammontare che corrisponde a un valore di impresa pari a circa 3,9 miliardi di dollari (quota Eni). Il completamento dell'acquisizione è soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive, inclusa l'autorizzazione da parte degli Emirati Arabi Uniti a altre autorità regolatorie. "Quella firmata oggi - sottolinea Eni - è una delle operazioni più rilevanti mai condotte nel settore della raffinazione e riflette la dimensione, la qualità e il potenziale di crescita degli asset di Adnoc Refining, unitamente alla posizione geografica che le consente di rifornire i mercati di Africa, Asia ed Europa".

Adnoc Refining opera tre raffinerie, situate nelle aree di Ruwais (Ruwais East e Ruwais West) e Abu Dhabi (Abu Dhabi Refinery), con una capacità di raffinazione complessiva che supera i 900mila barili al giorno. Il complesso di raffinazione di Ruwais è il quarto a livello mondiale in termini di capacità produttiva e garantisce, sottolinea Eni, "un elevato livello di conversione grazie all’adozione delle migliori tecnologie disponibili e di uno schema di processo a elevatissima conversione. Il complesso industriale ha già dimostrato di avere un margine di raffinazione resiliente, grazie a importanti vantaggi competitivi in termini di integrazione, economie di scala, complessità ed efficienza degli impianti, vicinanza ai giacimenti upstream (che forniscono il greggio e l’alimentazione di gas naturale) e posizione baricentrica rispetto ai mercati orientali e occidentali".

È stato già definito un piano di sviluppo per aumentare la competitività e profittabilità del complesso attraverso l’incremento della flessibilità della selezione di greggi processabili e dell’efficienza energetica.Eniha già maturato esperienza, nelle proprie raffinerie europee, nella gestione dei processi utilizzati da Adnoc Refining (quali quelli relativi al cracking catalitico a letto fluido, all’hydrocracking, alla conversione e desolforazione dei residui, al cocking e altri) e nelle azioni di ottimizzazione per massimizzare il margine dei barili raffinati. "L’operazione consentirà a Eni di rafforzare ulteriormente la resilienza del proprio business di raffinazione, riducendo l’obiettivo relativo al breakeven del margine di raffinazione del 50%, a circa 1,5 dollari al barile", rimarca il cane a sei zampe.Quanto alla joint venture Eni-Omv-Adnoc per la commercializzazione dei prodotti petroliferi, esporterà a livello internazionale i prodotti di Adnoc Refining per un volume del 70% della produzione complessiva.

Le forniture domestiche nell’ambito degli Emirati Arabi Uniti continueranno a essere gestite da Adnoc. “Siamo lieti di questa partnership con Eni e Omv nel nostro business della raffinazione e nella nuova compagnia dedicata al trading - sottolinea Sultan Ahmed Al Jaber -. Questa partnership si inquadra nella nostra visione volta a creare e indirizzare sempre maggior valore nei vari ambiti del nostro business. Questa partnership innovativa ci supporta nella nostra ambizione di diventare leader nel downstream, con una flessibilità che ci metta in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti delle richieste e delle dinamiche del mercato. I partner ci aiuteranno a raggiungere il nostro obiettivo di creare sempre più valore da ogni singolo barile che produciamo. Lavorando congiuntamente con i nostri partner, genereremo ulteriore efficienza nell’ambito delle operazioni, migliorando la performance dei nostri asset e del nostro business”.

“Questi accordi - rimarca Descalzi - consolidano la nostra forte partnership con Adnoc. Nell’arco di meno di un anno, siamo stati in grado di creare un hub con attività upstream d’eccellenza e una capacità di raffinazione efficiente, di grandi dimensioni e con ulteriore potenziale di crescita. Questa operazione, che ci consente di entrare nel settore downstream degli Emirati Arabi Uniti e che rappresenta per Eni un incremento del 35% della propria capacità di raffinazione, è in linea con la nostra strategia volta a rendere il portafoglio di Eni maggiormente diversificato dal punto di vista geografico, più bilanciato lungo la catena del valore, più efficiente e più resiliente rispetto alla volatilità del mercato”.

Eni è presente nel settore upstream degli Emirati Arabi Uniti da marzo scorso, quando si è aggiudicata da Adnoc il 10% delle concessioni di Umm Shaif e Nasr e il 5% di quella di Lower Zakum, seguite nel novembre dello stesso anno dall’assegnazione del 25% della concessione di Ghasha, mega progetto offshore di Adnoc. Il 12 gennaio Eni si è aggiudicata il 70% nelle concessioni esplorative offshore denominate Blocco 1 e Blocco 2. Eni in Medioriente, oltre che negli Emirati Arabi Uniti, è presente anche in Oman, Bahrain, Libano e Iraq.

"Oggi ad Abu Dhabi e' stato firmato un importante accordo tra Eni e Adnoc (societa' energetica degli Emirati Arabi Uniti), un accordo strategico con cui Eni acquisisce la quota del 20% del quarto complesso di raffinazione al mondo, che sara' orientato a una tecnologia low carbon". Cosi' il premier Giuseppe Conte in una nota. "Si tratta dell'operazione piu' rilevante mai condotta in Eau da un investitore straniero in campo energetico, che consolida la partnership tra le due compagnie - aggiunge -. La mia presenza oggi ad Abu Dhabi alla firma dell'accordo, insieme all'Ad dell'Eni Claudio Descalzi e al Principe ereditario Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sta a testimoniarne il valore strategico per il nostro Paese, gia' presente in altri settori industriali". "E' un grande risultato, frutto delle avanzate tecnologie e delle elevate competenze sviluppate da una nostra azienda partecipata, Eni, che sta contribuendo ad affermare nel mondo l'eccellenza italiana in campo energetico, con attenzione particolare a tutti i processi che riducono la componente carbonica e con spiccata attenzione alla promozione di tecnologie low carbon e rinnovabili e allo sviluppo di un'economia integralmente circolare", conclude Conte.