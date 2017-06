Eni: effettua la prima spedizione di GNL prodotto da Jangkrik

Eni ha effettuato oggi la prima spedizione di gas naturale liquefatto (GNL) prodotto dal campo di Jangkrik, nelle acque profonde dell'Indonesia, e destinato al mercato interno indonesiano. Lo comunica la societa' in una nota. Il carico da 22.500 m3 e' partito dall'impianto di liquefazione di Bontang, nell'East Kalimantan, con destinazione Bali, dove sara' consegnato come parte del contratto di fornitura a lungo termine di GNL firmato con PT Pertamina (PERSERO) nel giugno 2015.

"Jangkrik e' un progetto sviluppato con un eccellente time-to-market, in anticipo rispetto a quanto annunciato, che sfrutta le sinergie con l'esistente terminale di Bontang e con altre scoperte a gas limitrofe. Queste potranno essere messe in produzione inserendole nella catena del valore gia' esistente", ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi. "Sono molto orgoglioso della mia squadra e dei rapporti costruiti, sulla base di questi successi, con Pertamina, le Autorita' e tutti gli stakeholder", ha concluso l'AD. Eni aveva avviato la produzione di Jangkrik a maggio 2017, in anticipo rispetto a quanto previsto. Il gas prodotto, dopo essere stato trattato a bordo della FPU 'Jangkrik', viene inviato ad un impianto di ricezione a terra per poi raggiungere, attraverso il sistema di trasporto dell'isola di East Kalimantan, l'impianto di liquefazione di Bontang. Il GNL prodotto e' venduto con contratti di lungo termine, in parte a PT Pertamina e per la parte restante alla stessa Eni, che lo commercializzera' nell'ambito dello sviluppo del proprio portafoglio internazionale di GNL, in coerenza con la strategia annunciata a febbraio. Eni e' operatore del Muara Bakau PSC con una quota di partecipazione del 55%, detenuta attraverso la sua controllata Eni Muara Bakau BV. Gli altri partner nel PSC sono ENGIE E&P (attraverso la sua consociata GDF SUEZ Exploration Indonesia BV), con il 33,334%, e PT. Saka Energi Muara Bakau, con l'11,666%. Tutte le attivita' sono svolte in coordinamento con SKKMigas, l'ente che rappresenta il governo dell'Indonesia. Eni opera in Indonesia dal 2001 e attualmente ha un ampio portafoglio di attivita' in esplorazione, produzione e sviluppo. Le attivita' produttive si trovano nel delta del fiume Mahakam, nell'East Kalimantan, attraverso la partecipazione della societa' VICO Ltd (Eni operatore con una quota del 50%, Saka Energi con il restante 50%) del Sanga Sanga PSC, che fornisce una produzione media di 20.000 barili di petrolio equivalenti al giorno.