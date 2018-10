Eni-Enel-Leonardo dal premier. Il conto di investimenti e assunzioni

Gli amministratori delegati di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Terna, Telecom Italia, Leonardo, Snam, Eni, Saipem, Ansaldo Energia, Enel, Poste italiane, FS, Fincantieri e Italgas a rapporto da Giuseppe Conte. Si svolgerà oggi alle 16.30 nella Sala verde a Palazzo Chigi, la riunione della "cabina di regia per gli investimenti", annunciata ieri dallo stesso presidente del consiglio.





L'incontro, come annunciato ieri dallo stesso premier, sarà l'occasione per un confronto con le principali società partecipate e operanti in settori strategici, sul tema del rilancio degli investimenti nel Paese, obiettivo definito più volte dall'Esecutivo come prioritario nella sua agenda di politica economica, e nel disegno della manovra attesa per la prossima settimana. L'invito alla partecipazione è arrivato, venerdì scorso.

La convocazione prevede anche la presenza dei vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, del ministro dell'Economia Giovanni Tria e del sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Durante la riunione di oggi non dovrebbe essere tuttavia presentato un piano o un'agenda specifica. La finalità è piuttosto è consultare le società sulle loro esigenze specifiche per lo sblocco degli investimenti, ad esempio in tema di semplificazione normativa, per rendere più rapida e agevole l'attuazione dei loro piani industriali, e valutarne l'impatto sul territorio. Si discuteranno anche gli effetti di altre misure previste dal Governo, come la correzione della legge Fornero.







L'obiettivo è puntellare i due punti più deboli della manovra, cioè le previsioni di crescita, considerate troppo ottimistiche dall’Ue e la riforma della legge Fornero, ieri finita anche nel mirino del Fondo monetario internazionale.

Il governo vuole fare il conto, come spiegato dallo stesso Conte, degli investimenti aggiuntivi rispetto a quelli inseriti in manovra, 5 miliardi all'anno (15 nel triennio del Def).

Stimolando le aziende partecipate a investire oltre i loro attuali piani, il governo cerca insomma di sostenere le stime di crescita del Prodotto interno lordo che per il prossimo anno prevedono un aumento dell'1,5% ma che Banca d'Italia e Upb, insieme ad altri uffici studi, giudicano troppo ottimistiche.

Foto LaPresse



Alle stesse partecipate è stata fatta richiesta di proiettare l’effetto della riforma della legge Fornero sui propri organici, nell’ottica di fare il conto delle nuove assunzioni e di far comprendere all’Ue che il sistema pensionistico non sarà messo in crisi dall’applicazione dei nuovire quisiti ma viceversa compensato dall’ingresso di nuovi lavoratori.