Eni: nuova produzione in Egitto, annunciate scoperte near field onshore

Eni annuncia di aver avviato la produzione nel permesso di “South West Meleiha”, nel deserto occidentale egiziano. Fatte anche due nuove scoperte a olio nel permesso di sviluppo Meleiha, una a gas nel Delta del Nilo e una a olio nel golfo di Suez, nella development lease di Abu Rudeis Sidri

La produzione attuale di 5.000 barili di olio al giorno è garantita da 2 pozzi produttori e salirà a 7.000 barili al giorno entro settembre 2019. L’olio è trasportato e trattato nell’impianto di Melehia operato da AGIBA, società detenuta pariteticamente da Eni e dall’Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).

Le scoperte a olio nel permesso South West Melehia sono state effettuate nel 2018 e nella nuova area è stata pianificata una campagna di perforazione di nuovi pozzi esplorativi su altri prospetti situati nelle vicinanze.

Eni, attraverso la sua controllata IEOC, detiene una share del 50%, e EGPC l’altro 50%, nella development lease di South West Melehia, dove le operazioni sono condotte attraverso AGIBA.

AGIBA ha inoltre effettuato due nuove scoperte “near field” nelle sequenze geologiche profonde del permesso di sviluppo di Meleiha, precisamente sui prospetti esplorativi denominati Basma e Shemy. Su Basma sono già stati perforati 2 pozzi, entrambi già in produzione dalla formazione giurassica della Khatabta, mentre Shemy è attualmente in fase di completamento e di test, dopo aver incontrato sabbie mineralizzate a olio nella formazione Matruh.

Nel permesso, inoltre, è tuttora in corso una campagna di approfondimento di pozzi esistenti nelle sequenze profonde della Alam El Bueib. Questi nuovi pozzi produttori contribuiscono oggi per circa 6.000 barili di olio al giorno alla produzione complessiva di Meleiha.



Tutte queste attività near field, effettuate nel primo semestre del 2019, contribuiscono con oltre 15.000 barili di olio giorno alla produzione complessiva di AGIBA.

Nel Delta del Nilo, nella nuova licenza esplorativa onshore di El Qar’a, assegnata nel 2018, IEOC, tramite Petrobel (società operatrice detenuta pariteticamente da Eni e dalla società di stato Egyptian General Petroleum Corporation), ha perforato e testato con successo il pozzo El Qar’a North East-1.

Il pozzo ha incontrato gas nelle sabbie della formazione Abu Madi erogando oltre 17 milioni di piedi cubi di standard gas al giorno. Non appena ottenuto il permesso di sviluppo, il pozzo potrà essere collegato alle vicine facilities e la produzione sarà inviata all’impianto gas di Abu Madi, operato da Petrobel. Eni, attraverso la controllata IEOC, detiene una share del 37,5% nel permesso esplorativo El Qar’a assieme a BP, con il 12,5%, e EGPC con il 50%.

Infine, nel golfo di Suez, nel permesso di sviluppo di Abu Rudeis Sidri, dove IEOC ha una partecipazione del 50% e EGPC del 50%, la stessa IEOC ha perforato, attraverso Petrobel, una nuova struttura sul prospetto esplorativo denominato Sidri Sud, che è risultata una nuova scoperta a olio. La nuova scoperta è stata effettuata attraverso il pozzo Sidri-23 nelle sequenze pre-mioceniche.

Si stima che la scoperta possa contenere fino a 200 milioni di barili di olio in posto. Il primo pozzo è stato completato e subito collegato alla produzione attraverso le infrastrutture esistenti nell’area. Petrobel ha messo a punto un piano di sviluppo della nuova scoperta che prevede almeno 10 pozzi.

Eni è presente in Egitto dal 1954 ed è il principale produttore nel paese. La produzione attuale equity è di circa 350.000 barili di olio equivalente giorno e salirà ulteriormente entro l’anno grazie al ramp-up di Zohr e allo start up del nuovo campo di Baltim South West.