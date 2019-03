Eni, ok al bilancio con 4,12 mld di utile e 0,83 euro di dividendo

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio di Eni per il 2018 che chiudono rispettivamente con l'utile netto di 4.126 milioni e di 3.173 milioni, confermando i risultati preliminari adjusted pubblicati nel comunicato stampa di preconsuntivo 2018 diffuso il 15 febbraio 2019. L'utile netto reported, spiega una nota, si ridetermina in 4.126 milioni (4.226 milioni nel preconsuntivo) essenzialmente per il recepimento del risultato di alcune partecipate valutate ad equity pubblicato successivamente. Il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione del dividendo di 0,83 per azione, di cui 0,42 distribuiti in acconto nel settembre 2018. Il dividendo a saldo di 0,411 per azione sara' messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2019 con stacco cedola il 20 maggio 2019. Il Consiglio ha convocato l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per il 14 maggio 2019.