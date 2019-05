Eni, Puliti sarà il nuovo chief upstream officer

Dal primo settembre prossimo Alessandro Puliti sara' il nuovo chief upstream officer di Eni in sostituzione di Antonio Vella che, a fine anno, lascera' la societa' dopo una carriera ultra trentennale. L'incarico, spiega una nota del cane a sei zampe, e' stato affidato ad Alessandro Puliti in ragione delle esperienze maturate nel corso degli anni in vari contesti di elevata complessita' all'estero ed in Italia.



Eni "e' certa che Puliti guidera' con passione ed efficacia lo sviluppo del settore Upstream, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento degli sfidanti obiettivi che la societa' si e' prefissata". Puliti ha fatto il suo ingresso nel gruppo Eni nel 1990 nella Direzione Giacimenti.



Nel suo percorso di carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilita' nel business Upstream, integrando esperienze di Managing Director, in Paesi di grande rilevanza, Egitto e Norvegia, e ruoli centrali di governo di aree strategiche quali Reservoir e Drilling. E' stato nominato Chief Development, operations & technology officer a settembre 2018.