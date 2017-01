Eni, scoperta di olio e gas nell'offshore della Norvegia

Eni annuncia una nuova scoperta a olio e gas nelle licenze PL128/128D nel Mare di Norvegia. Statoil e' operatore con il 63,95% assieme a Petoro, che detiene il 24,55%, e Eni cui fa capo l'11,5%.

La scoperta, informa una nota, e' stata effettuata attraverso il pozzo 6608/10-17S, perforato in 374 metri d'acqua, che si trova a circa 5 chilometri a nord della Fpso (Floating production, storage and offloading) di Norne, nella parte settentrionale del Mar di Norvegia, a circa 170 chilometri dalla costa. Il pozzo ha incontrato 28 metri di sabbie cretaciche mineralizzate a olio e gas con buone proprieta' sul prospetto esplorativo denominato Cape Vulture.

La stima preliminare di olio in posto e' compresa tra 70 e 200 milioni di barili con un ulteriore potenziale addizionale da testare. Il pozzo verra' abbandonato al termine di una estesa campagna di acquisizione dati e di campionamento di fluidi.

Questa scoperta, si legge ancora nel comunicato, e' parte della strategia di esplorazione near field che permette in caso di successo la veloce messa in produzione delle riserve grazie alle sinergie con infrastrutture gia' esistenti nelle vicinanze. Eni e' presente in Norvegia dal 1965 dove produce attualmente circa 180.000 barili di olio equivalente al giorno attraverso la consociata Eni Norge AS.