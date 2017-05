Eni, vince la gara internazionale per fornitura gnl in Pakistan

Eni si e' aggiudicata a seguito di una gara internazionale la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) al Pakistan. Eni fornira' alla societa' statale Pakistan Lng un carico al mese per i prossimi 15 anni, per complessivi 180 carichi, corrispondenti a un quantitativo di oltre 11 milioni di tonnellate di gnl. I volumi di gnl che saranno venduti ogni anno da Eni corrispondono al 25% delle importazioni totali di gnl del Pakistan nel 2016. Quello pakistano e' uno dei mercati di gnl in piu' rapida crescita a livello mondiale. Il gnl, spiega un comunicato, andra' a soddisfare il crescente fabbisogno energetico pakistano, permettendo a Eni di consolidare ulteriormente la propria presenza nel Paese, dove ricopre da anni una posizione di leadership nella produzione di gas naturale domestico.

Il gnl del nuovo contratto proverra' in buona parte dal campo indonesiano Jangkrik, che entrera' in produzione fra meno di due mesi e fornira' anche il mercato cinese. Il gnl verra' consegnato presso una nuova unita' galleggiante di stoccaggio e rigassificazione ormeggiata a Port Qasim in Pakistan.

Il gnl si conferma parte integrante della strategia di Eni, che recentemente ha firmato un accordo con BP per la vendita, per un periodo di oltre vent'anni, dei volumi di gnl prodotti dall'impianto galleggiante Coral South in Mozambico.