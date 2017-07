Enjoy, le 500 rosse sbarcano all'aeroporto di Roma Ciampino

Enjoy e' sempre piu' protagonista della mobilita', grazie al pieno di novita' di questa estate 2017 che semplifichera' ancora di piu' gli spostamenti degli italiani nelle loro citta' o verso i luoghi di vacanze. Da oggi le 500 rosse sbarcano all'aeroporto di Roma Ciampino che diventa la quarta aerostazione ad offrire il servizio di parcheggio con 10 posti auto dedicati per iniziare o terminare il noleggio con un costo di 4,50 euro, che si aggiunge alla tariffa standard di 25 cent/minuto. Stesso costo previsto all'aeroporto di Milano Linate dove sono disponibili 14 posti e a quello di Catania Fontanarossa, dove sono presenti 10 parcheggi Enjoy. A Roma Fiumicino, invece, dove i posti Enjoy sono 20, il costo e' di 9,50 euro oltre il noleggio, in considerazione della maggiore distanza dell'aeroporto dal centro della citta'. Il servizio Enjoy presso gli aeroporti e' molto apprezzato dagli utenti e gli utilizzi dei parcheggi dedicati sono in costante aumento.

Le news non finiscono qui: fino al 31 agosto raddoppiano, da 50 a 100, i km gratuiti inclusi nella tariffa giornaliera per gli utilizzi delle auto in citta', ma soprattutto per i viaggi fuori porta, dove Enjoy diventa l'alternativa all'auto privata, grazie anche alla possibilita' per i clienti, quando il livello del carburante scende sotto al 30%, di usare l'App per fare il pieno presso le Eni Station abilitate, ricevendo un voucher da 5 euro che riduce di fatto il costo del noleggio. A Torino gli utenti hanno ora altri 144 parcheggi gratuiti, precedentemente riservati al car sharing comunale, dislocati prevalentemente nel centro della citta' e facilmente identificabili dalle strisce arancioni che li delimitano, cosi' da godersi ancora di piu' la comodita' di Enjoy nella loro citta'. Ad inizio luglio, grazie al recente accordo con Ald Automotive e alla conferma della partnership con Fca, e' iniziato il rinnovo del parco auto Enjoy, che sara' completato entro la fine del 2018. Le nuove Fiat 500 euro 6 sono gia' disponibili a Roma e Milano, citta' dove la flotta, dopo l'estate, sara' potenziata con altre 400 auto.