Ennio e Massimo Doris aprono la stagione degli auguri di Natale con un buffet di gran classe al Savini, in galleria, e poi con uno straordinario concerto all’interno del Duomo dei tre giovani cantanti de Il Volo. Serata molto intensa, di grande milanesità, per clienti, dipendenti e media. Mattatore il fondatore Ennio Doris che ha adottato una guglia e ha motivato il suo gesto in questa risposta ad Affaritaliani.