Enrico Letta torna con "Insieme"? Il "partito dei cattolici" prodiano

Enrico Letta pronto a tornare? L'occasione arriverebbe dal "partito dei cattolici" al quale lavora una parte di Chiesa cattolica, supportata da numerose realtà associative. L'ex premier sarebbe il nome di peso attorno a cui organizzare l'apparato partitico.

La "cosa bianca", scrive Libero, dovrebbe avere carratteristiche tipicamente prodiane. I nomi che gravitano attorno a "Insieme", questo il nome scelto per la nascente formazione centrista, provengono dalla società civile, ma solo da quella cattolica e progressista. Il Pd è bloccato nella dialettica tra renziani ed ex Ds. Esponenti come Enrico Letta, Pierluigi Castagnetti e persino come Paolo Gentiloni rischiano di rimanere senza contenitore. Ecco perché potrebbero ritrovarsi tutti nel contenitore catto-centrista. L'operazione è difficile, ma l'attivismo di alcuni vescovi suggerisce che si sta lavorando a qualcosa di più di un tentativo. A benedire il tutto monsignor Zuppi, arcivescovo di Bologna e legame tra istanze moderate e quelle più socialiste. Il monsignore ha presentato un libro del Papa in un centro sociale. Ma bisognerà valutare se le tempistiche permettono una presenza sulla scheda alle Europee.

Quella di Enrico Letta sarebbe comunque un'adesione importante. Zingaretti e/o Martina sono avvisati.