E.P.M.entra tra le aziende "Champions" selezionate dal Corriere della Sera

Con sede legale a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, e base operativa a Napoli, la E.P.M. è tra le aziende “Champions” selezionate da L’Economia de Il Corriere della Sera e ItalyPost. Il nome dell'azienda è stato annunciato a Milano nella sede di Borsa Italiana nell'evento “L’Italia genera futuro” a cui hanno partecipato il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana e del ceo di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, il rettore dell’Università Bocconi, Gianmario Verona, l'amministratore delegato Luigi Gubitosi e il rettore dello Iulm, Gianni Canova.

L'azienda di facility e energy management è anche un'azienda simbolo di Elite, il programma internazionale di Borsa Italiana per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita e nell’accesso ai capitali, nel quale è entrata tra le prime trenta nel 2012.

E.P.M. è una realtà leader nel settore del facility e energy management ed offre soluzioni integrate anche in chiave energetica e di industria 4.0. Negli ultimi anni ha effettuato il proprio ingresso nel settore energetico: sia in termini di “produzione” (filiera idroelettrica) che di “risparmio” (Energy Saving Company). Oggi la E.P.M. vanta oltre mille dipendenti e lancia una nuova sfida entrando nel settore delle energie rinnovabili. Le aree di maggiore interesse sono infatti l’idroelettrico e al risparmio energetico.

La società è attiva in tutta Italia da oltre 30 anni. Nel 2018 ha raggiunto un fatturato di circa 36milioni di euro e più di mille dipendenti.

“Siamo orgogliosi -dichiara l’ad di Epm, Carmine Esposito (al centro tra Jerusalmi e Gubitosi)- di essere stati selezionati come azienda Champion e siamo consapevoli che questo debba essere per noi un ulteriore sprone per crescere. L’azienda guarda al prossimo futuro con l’intento di continuare a perseguire questo positivo trend di crescita che ci ha contraddistinto negli ultimi anni nel settore del Facility e Energy Management e, al tempo stesso, ampliare il raggio di azione sul fronte della sostenibilità e dell’efficientamento energetico”.