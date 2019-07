Equita e Accademia delle Belle Arti di Brera: prosegue la partnership

A un anno dall’avvio della partnership triennale voluta per promuovere la didattica e la ricerca nelle discipline artistiche, Equita – l’investment bank indipendente italiana – e Accademia di Belle Arti di Brera confermano il loro impegno nel promuovere gli studenti e i giovani artisti dell’Accademia milanese.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa con la quale l’Accademia di Belle Arti di Brera ha inaugurato Accademia Aperta, l’iniziativa che si svolge ogni anno tra luglio e agosto e che mostra al pubblico gli angoli nascosti, le aule, i laboratori e gli atelier dell’Accademia.

Durante la conferenza stampa Equita è intervenuta annunciando le iniziative del 2019 e rinnovando il suo impegno verso i giovani e le discipline artistiche. Anche quest’anno infatti Equita erogherà borse di studio per merito e contributi per la didattica e la ricerca dedicati a studenti e assistenti.

Nella mattinata Equita ha anche consegnato il “Premio Equita per Brera”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Nel rispetto dei valori e delle competenze di ciascuno, una giuria mista Equita, Accademia di Belle Arti di Brera ed Editoriale Domus ha selezionato, da un’iniziale gruppo di proposte presentate dall’Accademia, quattro vincitori.

Le opere vincitrici, premiate ad ex-aequo, sono:

Sofia Bersanelli – Under Blank Eyes, 2018

Michele D’Amico – Senza titolo, 2019

Ginevra Tarabusi – Pinocchio, 2019

Davide Volpi – Lucky Room IV, 2019

Tali opere saranno acquistate da Equita ed esposte permanentemente presso gli uffici di Via Turati 9 a Milano, come avvenuto per la prima edizione del “Premio Equita per Brera. Le opere faranno infatti parte della collezione privata di Equita dedicata al premio.

Oltre ai vincitori, sono stati oggetto di menzioni d’onore da parte della giuria gli studenti Marco Rubbera, Enrico Mancini, Michela Usanza, Zajarula Garani Tassini.



Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “Investire sui giovani e valorizzare il talento è una strategia che da sempre contraddistingue Equita. Riconoscere un premio ai giovani è il giusto modo per renderli consapevoli del loro valore e per dimostrargli il nostro apprezzamento per il loro impegno nelle discipline artistiche”.