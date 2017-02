Equitalia abolita e cartelle rottamate?

Equitalia, nuova sentenza: con una dichiarazione il contribuente può bloccare il pignoramento

Chiusura di Equitalia, rottamazione delle cartelle esattoriali ed evasione fiscale: questi gli importanti temi su cui A.P.I. , l’ associazione piccole e medie industrie , ha chiesto agli imprenditori di esprimere il proprio parere, con un sondaggio condotto sulle pmi associate nel territorio lombardo, lasciando intravedere uno spaccato interessante sul sentiment e sulle posizioni del tessuto della piccola e media imprenditoria lombarda a riguardo della manovra.

Alla domanda: "La chiusura di Equitalia migliorerà il rapporto fisco-contribuente?" il 30% degli intervistati ha risposto no, dichiarando che questo processo sarà un puro cambio di nome, mentre solo l’11% crede che, con l’abolizione di Equitalia, il clima vessatorio potrà cessare. Inoltre, più della metà degli imprenditori, il 55%, è convinta che il rapporto dei contribuenti con l’attuale sistema fiscale italiano dipenderà molto dal nuovo modello che l’Agenzia delle Entrate deciderà di adottare, sfatando il tradizionale clima di negatività presente tra le fila degli industriali.

L’opinione degli imprenditori si divide ulteriormente sul tema della rottamazione delle cartelle esattoriali: il 49% crede, infatti, che questa manovra rappresenti un incentivo all’evasione fiscale, a discapito di chi ha sempre pagato regolarmente. Per il 45% degli intervistati invece, la sanatoria non incentiverà l’evasione fiscale se il modello continuerà a essere lo stesso, con l’eliminazione di sanzioni e interessi.

Gli imprenditori, infine, vedono nella pressione fiscale equa una via che porta alla regolarità: il 70% delle pmi lombarde, infatti, è dell’avviso che il peso dell’onere fiscale diminuirebbe realmente solo se tutti i contribuenti pagassero le tasse, il 2% si astiene e il 28% dimostra una totale sfiducia nelle istituzioni e nella politica italiana. Memori degli anni passati, una minoranza degli imprenditori non crede che un cambiamento nella politica industriale italiana possa realmente avvenire.