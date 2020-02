Erlendur Svavarsson nominato CEO di Cabo Verde Airlines

Erlendur Svavarsson è il nuovo amministratore delegato (CEO) di Cabo Verde Airlines (CVA), in sostituzione di Jens Bjarnason, che è stato CEO dall'inizio del 2019.Erlendur Svavarsson è stato nominato CEO come parte dell'accordo di gestione in corso tra Loftleidir Icelandic e Cabo Verde Airlines. Vicepresidente senior delle vendite e del marketing per Loftleidir Icelandic dal 2010, Erlendur Svavarsson ha lavorato per Loftleidir Incelandic e altre società islandesi in vari ruoli senior e come membro del consiglio di amministrazione dal 2003, ed è membro del consiglio di amministrazione di Cabo Verde Airlines dall'inizio del 2019. È stato anche coinvolto nel processo di privatizzazione della compagnia aérea capoverdiana, concluso a marzo 2019.Il nuovo CEO di CVA ha conseguito una laurea in Economia presso l'Università dell'Islanda, un MBA presso la Reykjavik University e un AMP (Advanced Management Program) presso la Harvard Business School.Cabo Verde Airlines rimane impegnata nella sua visione di collegare quattro continenti: Nord America, Sud America, Europa e Africa attraverso Capo Verde.