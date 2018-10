Ernest Airlines: nuovo volo Malpensa-Kharkiv

Alla tratta Milano Malpensa-Kiev Zhuliany inaugurata pochi giorni fa, Ernest Airlines aggiunge il nuovo volo verso l'ucraina Kharkiv con frequenze fino a tre volte la settimana a partire dal 21 marzo.

Lo scorso venerdì 19 ottobre, a un anno esatto dall’ingresso nel mercato ucraino, Ernest Airlines festeggiava all’aeroporto di Milano Malpensa l’inaugurazione della nuova tratta Milano Malpensa-Kiev Zhuliany, l’aeroporto cittadino della capitale Ucraina.

Con l’apertura di questi nuovi collegamenti, fino a 4 frequenze settimanali, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, Ernest Airlines offre settimanalmente un servizio di 37 voli diretti tra Italia e Ucraina.

Le città italiane di partenza sono Bergamo, Bologna, Milano, Napoli, Roma e Venezia, collegate rispettivamente a Leopoli e Kiev. Tutti i voli Ernest sono operati con moderni aeromobili Airbus A320.

A grande sorpresa, durante la conferenza stampa organizzata da Ernest Airlines, in collaborazione con l’Aeroporto Milano Malpensa, è stato annunciato un ulteriore collegamento da Milano Malpensa per Kharkiv: “Ernest Airlines ha iniziato ad operare regolarmente voli di linea dall’aprile 2017. La capacità di affermarci velocemente nei mercati in cui operiamo ci rende ancora più motivati e grintosi. Siamo una compagnia aerea capace di entrare ed espanderci in nuovi mercati con buon senso e tanta passione, e questo anche grazie allo spirito giovane dell’azienda. Abbiamo appena iniziato a operare il volo Milano Malpensa – Kiev ma voglio già comunicarvi che a partire dal 21 marzo prossimo, apriremo sempre da Milano Malpensa il collegamento per l’ucraina Kharkiv, con frequenze fino a tre volte la settimana’’.