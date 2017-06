Esselunga: accordo fra gli eredi Caprotti, si va verso Piazza Affari



Esselunga potrebbe sbarcare a Piazza Affari. Sarebbe l'obiettivo finale per la societa' di grande distribuzione dopo un'intesa raggiunta nelle ultime ore tra gli eredi della famiglia Caprotti. Secondo Radiocord, è quanto si apprende da fonti finanziarie. Giuliana Albera e la figlia Marina Caprotti hanno il 70% di Esselunga (supermercati) e il 55% di Villata Partecipazioni (immobili), mentre i figli del primo matrimonio Giuseppe e Violetta, hanno quote di minoranza.

Venerdi' scorso Giuliana e Marina Caprotti, in una breve nota indirizzata a dirigenti, quadri e dipendenti del gruppo Esselunga avevano detto che precisato che "l'azienda non e' in vendita" rispondendo alle notizie sull'offerta da 7,3 miliardi dei cinesi di Yida International Investment. Un'offerta che restera' valida fino al 7 luglio prossimo. Possibile in giornata una comunicazione ufficiale.