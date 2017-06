Esselunga: Giuliana e Marina Caprotti, non è in vendita. ESSELUNGA, LA RISPOSTA AI CINESI



Esselunga non e' in vendita. "In relazione ai recenti articoli di stampa desideriamo precisare a tutti Voi che l'Azienda non e' in vendita". E' quanto si legge in un messaggio inviato ai quadri e dirigenti del gruppo Esselunga e sottoscritto sia da Giuliana Caprotti, presidente onoraria di Esselunga, che dalla figlia Marina, vicepresidente, titolari del 70% del gruppo della grande distribuzione.



ESSELUNGA: LA MEDIAZIONE ITALIANA PER L'OFFERTA CINESE



L'offerta cinese da 7,3 mld per ESSELUNGA scade il 7 luglio. E il colosso della grande distribuzione sta valutando con attenzione la proposta della Yida Investment Group. L'affare, a quanto apprende l'Adnkronos, è nato grazie alla mediazione tutta italiana di Gigi Martini, storico giocatore della Lazio, ex presidente dell'Enav e amico intimo di mister Yida Zhang, e di Giulio Malgara, fondatore dell'Auditel, imprenditore attivo nella comunicazione e amico della famiglia Caprotti. Una mediazione fondata sui rapporti personali più che su incarichi formali, che avrebbe facilitato il percorso verso l'offerta. Martini e Malgara avrebbero avuto l'idea di avvicinare le parti e verificare la fattibilità dell'operazione, vista la disponibilità del magnate cinese a investire in Italia. Le premesse sono state poste durante un recente viaggio di Yida Zhang nel nostro Paese e i contenuti dell'offerta sono stati costruiti rapidamente una volta constatato l'interesse concreto da parte cinese.