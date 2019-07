EssiLux, a Del Vecchio anche l'ottica GrandVision. Opa sul 76,73% del capitale

EssilorLuxottica acquisisce la partecipazione del 76,72% di GrandVisione detenuta dal fondo olanedese Hal. Così annuncia il gruppo italo francese con una nota, nella quale si indica un prezzo di acquisto delle azioni di 28 euro, valore che salira' dell'1,5% (ossia 28,42 euro) se la chiusura dell'acquisizione non dovesse avvenire entro dodici mesi dalla data dell'annuncio. 'L'operazione gode del supporto del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza di GrandVision'.

Hal si impegna irrevocabilmente a vendere la propria partecipazione a EssilorLuxottica, è scritto nella nota che inoltre sottolinea che l'operazione completa ulteriormente l'ambito di attività di EssilorLuxottica, "permettendo alla societa' di offrire un'esperienza migliore nel settore dell'eyecare e nell'eyewear a più persone nel mondo". GrandVision beneficerà dell'impegno e dell'investimento di EssilorLuxottica in innovazione di prodotto, supply chain, sviluppo di talenti e competenze digitali per promuovere un rapporto piu' stretto con i suoi oltre 150 milioni di clienti. Attraverso l'acquisizione di GrandVision, EssilorLuxottica - aggiunge la nota - amplierà la propria piattaforma di retail ottico, aggiungendo oltre 7.200 negozi nel mondo, principalmente in Europa, piu' di 37.000 dipendenti e 3,7 miliardi di fatturato.

Il Block Trade Agreement prevede l'acquisto da parte di EssilorLuxottica dell'intera partecipazione pari al 76,72% di Hal per un corrispettivo complessivo di circa 5,5 miliardi di euro. Il prezzo di acquisto di 28 euro per azione concordato tra EssilorLuxottica e Hal rappresenta un premio del 33,1% rispetto al prezzo di chiusura di GrandVision del 16 luglio 2019, e un premio del 37,6% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi di GrandVision per il periodo di un mese che termina il 16 luglio.



Il premio è del 41,7% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi di GrandVision per il periodo di tre mesi che termina il 16 luglio 2019 compreso. Prima della chiusura dell'operazione, GrandVision e' autorizzata a pagare dividendi fino a 0,35 euro per azione per il 2019 e 0,37 euro per azione per il 2020 (o, in ogni caso, il 40% del risultato netto se inferiore) senza aggiustamento del prezzo di acquisto ai sensi del Block Trade Agreement EssilorLuxottica ha ottenuto un finanziamento ponte per realizzare l'operazione di circa 8 miliardi di euro. La societa' prevede di rifinanziare tale prestito attraverso strumenti di debito ed equity o equity-like per un importo fino a 2 miliardi. Citigroup e' stata finacial advisory di EssilorLuxottica nell'acquisizione.