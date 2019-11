EssiLux, Del Vecchio raccoglie 4 miliardi con 4 bond. 12 miliardi di ordini

EssilorLuxottica va sul mercato e con un quattro tranche di obbligazioni raccoglie 4 miliardi di euro. Il colosso dell’occhialeria guidato da Leonardo Del Vecchio ha registrato ordini complessivi per oltre 12 miliardi di euro. I bond in fase di emissione sono in tranche con scadenze a 3 anni e mezzo, 5 anni e mezzo, 8 anni e 12 anni e la previsione di questa mattina era di un collocamento complessivo da 4 miliardi.



Per quanto riguarda i rendimenti, la tranche con scadenza maggio 2023 viene offerta in linea il tasso midswap (spread di 50 punti base l'indicazione iniziale di questa mattian), quella maggio 2025 a uno spread di 45-50 punti base (da 65 di questa mattina), quella novembre 2027 a 55-60 (da 75-80) e quella novembre 2031 a 70-75 (da area 90).



L'operazione è guidata da Citi, Goldman Sachs, Mitsubishi Ufj Financial Group e Unicredit nel ruolo di active bookrunners e global coordinators. Impegnate nel collocamento, come joint bookrunners, anche Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Hsbc, JpMorgan, Santander, Societe Generale.