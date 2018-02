Esso trasferisce 1100 stazioni ad EG Italia convertendosi a Branded Wholesaler

Esso trasferisce 1100 stazioni di servizio a EG Italia, concludendo il passaggio al nuovo modello di business di "branded wholesaler"

Esso trasferisce 1100 stazioni ad EG Italia concludendo la transizione al modello di "Branded Wholesaler"

Esso Italiana conclude la transizione al nuovo modello di business "branded wholesaler" : oggi infatti la Esso Italiana S.r.l. ha concluso il trasferimento a EG Italia S.r.l di un ramo d’azienda costituito da circa 1.100 stazioni di servizio e dai contratti relativi e circa 100 stazioni di proprietà di terzi. L’accordo con EG Italia include un contratto di lungo termine per la fornitura di carburanti a marchio Esso e rappresenta la conclusione del processo di conversione delle stazioni di servizio direttamente rifornite dalla Esso al modello “Branded Wholesaler” (cosiddetto “grossista con marchio”), attraverso una serie di partnership strategiche con importanti operatori indipendenti. La Esso Italiana, presente in Italia da oltre 125 anni, opera oggi nel Paese con una forte presenza nel settore downstream e continuerà a migliorare i propri prodotti e a sviluppare iniziative di marketing a supporto del marchio Esso.

Esso trasferisce 1100 stazioni ad EG Italia concludendo la transizione al modello di "Branded Wholesaler" : il commento del Presidente ed Amministratore Delegato della Esso Italiana Gianni Murano

“La ExxonMobil ha già applicato con successo il modello ‘Branded Wholesaler’ nel Nord America e in altri paesi dell’Europa occidentale. Attraverso questa partnership strategica con EG Italia completiamo il nostro passaggio al nuovo modello di business dal quale ci aspettiamo grandi risultati. Esso è un marchio molto apprezzato con una consolidata reputazione in Italia. Continueremo a rendere disponibili sul mercato Italiano carburanti ad alte prestazioni, focalizzandoci sullo sviluppo del marchio Esso e su iniziative di marketing” ha dichiarato Gianni Murano, Presidente e Amministratore Delegato della Esso Italiana.



Esso trasferisce 1100 stazioni ad EG Italia concludendo la transizione al modello di "Branded Wholesaler" : le parole del fondatore e CEO di EG Group Moshin Issa

"La nostra strategia globale di partnership con marchi leader nel settore retail e di investimento nel settore della distribuzione carburanti e non-oil nei principali mercati internazionali si sta rivelando un successo. Siamo entusiasti di aggiungere l'Italia alla nostra piattaforma globale. Negli ultimi anni, abbiamo stabilito la nostra presenza in altri mercati dell'Europa occidentale, tra cui Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. L'ingresso in Italia attraverso questa partnership con la Esso è stato un naturale passo avanti nello straordinario percorso di crescita di EG Group. Dopo l’Italia, il nostro prossimo passo sarà il perfezionamento degli accordi già siglati in Germania e negli Stati Uniti; ma oggi è il giorno dell’Italia e ne siamo orgogliosi!” ha affermato Mohsin Issa, fondatore e co-CEO di EG Group.