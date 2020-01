ETFplus: nuovo record di 217 strumenti quotati nell'anno 2019

ETFplus: nuovo record di strumenti quotati in un singolo anno con 217 strumenti nel 2019 che si chiude in crescita con l’AUM del mercato che ha raggiunto il record di 88,26 miliardi di Euro, con un aumento del 31,98% rispetto a dicembre 2018.

ETFplus, il mercato di Borsa Italiana dedicato a ETF, ETC ed ETN, chiude il 2019 in crescita, secondo i dati pubblicati nell’Osservatorio ETFplus 2019.

Nel quarto trimestre 2019, l’AUM ha raggiunto il record di 88,26 miliardi di Euro, con un aumento del 31,98% rispetto a dicembre 2018.

Sono stati raccolti 5,19 miliardi di Euro nel quarto trimestre, per un totale di 11,45 miliardi di Euro di raccolta complessiva nel 2019, di cui 8,45 miliardi di Euro su ETF obbligazionari.

Nell’ultimo trimestre dell’anno, ETFplus ha visto la quotazione di 26 nuovi ETF, per un totale di 217 nuovi strumenti nel 2019, stabilendo un nuovo record di strumenti quotati in un singolo anno.

A novembre 2019 ETFplus ha dato il benvenuto a Goldman Sachs Asset Management con la quotazione primi 3 ETF sul mercato italiano.

Complessivamente sono 1266 gli strumenti disponibili su mercato ETFplus, di cui 1048 ETF e 218 ETC/ETN.

Il controvalore scambiato nel quarto trimestre del 2019 è di 24,38 miliardi di Euro, per un totale di 105,76 miliardi di Euro nel 2019.

Tra le principali novità disponibili sul mercato ETFplus si segnalano:

Primo ETF su STOXX Europe 600 ESG

Un ETF su titoli di Stato cinesi

Silvia Bosoni, Responsabile ETFs, ETPs e fondi aperti di Borsa Italiana, ha detto: “Abbiamo chiuso il 2019 con numeri record su ETF, sia per patrimonio gestito e raccolta, sia per numero di ETF quotati in un solo anno. Si conferma inoltre l’unicità del mercato italiano sul tema Fixed Income ETF: 8,45 miliardi di Euro di raccolta, sul totale di 11,45 miliardi di Euro, su ETF obbligazionari. Lo sbarco in Italia del nuovo ETF provider Goldman Sachs Asset Management conferma inoltre la centralità e la continua crescita di ETFplus nel contesto economico internazionale e fa da perfetta chiusura ad un anno iniziato con l’entrata di un altrettanto importante attore: Vanguard. Siamo molto soddisfatti dell’anno appena concluso che conferma ETFplus tra i primi mercati in Europa e proseguiamo nel 2020 mantenendo alti i nostri obiettivi di completezza d’offerta in un ecosistema di massima efficienza e trasparenza”.