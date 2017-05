Etho Capital: Smart Sustainability, Superior Returns

Etho Capital è un gestore di investimenti attivo che crea strategie di qualità che abbinano risultati finanziari con una maggiore sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG, acronimo di Enviromental, Social and Governance). Oggi gli investitori vogliono sempre più che i loro investimenti riflettano meglio i loro ideali senza compromettere le prestazioni. Etho Capital condivide appieno questa esigenza, infatti la sua missione è quella di costruire le migliori strategie di investimento nel mondo offrendo contemporaneamente prestazioni ambientali, sociali e finanziarie superiori. Del resto già ora l'84% dei "Millennials" si interessa di tematiche ambientali e presto il binomio ambiente-finanza sarà un tema di primaria importanza.

COME NASCE ETHO CAPITAL

Nel 2014 i fondatori di Etho Capital, Conor Platt e Ian Monroe, già avevano esperienza nel campo, Conor con Confluence Capital, Ian con l’applicazione web Oroeco, che calcola la “carbon footprint” ovvero una misura che esprime in CO2 equivalente il totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, un’organizzazione o un servizio. Quando si sono conosciuti personalmente è stato immediato decidere di sommare le due competenze per ottenere i migliori portafogli di investimenti individuali per gli utenti Oroeco.

Ian Monroe, esperto di sostenibilità, scienza del ciclo di vita e docente presso l'Università di Stanford, sentiva che Conor Platt avrebbe potuto facilitare il progetto per via della sua lunga esperienza come analista finanziario e gestore di fondi. Ma alla fine è emerso un concetto ancor più interessante: sviluppare un processo di investimento completamente innovativo basato sui dati di sostenibilità ambientali, sociali e di governance. Ian aveva accesso dati ESG, mentre Conor poteva sviluppare un modo sistematico per analizzarli e generare idee d'investimento in linea con gli obiettivi. Così i due neo-soci hanno creato quello che oggi è noto come il loro “Smart Sustainability Process”.

LA STRATEGIA

Una manciata di sostenitori e partner li ha aiutati a lanciare Etho Capital, LLC nell'estate del 2015. La strategia di punta della società, nota come Etho Climate Leadership Index - USA, ha cominciato a performare ufficialmente alcuni mesi dopo. Un fondo quotato (ticker: ETHO), che tiene traccia dell'indice, ha iniziato la negoziazione sul NYSE a fine novembre 2015.

Da allora sono state sviluppate soluzioni di investimento aggiuntive, basate sul processo di economia sostenibile, incluse strategie attive e hedged. I piani di espansione della società sono in fase di sviluppo, le partnership già avviate e nuove persone di talento continuano ad aderire alla squadra.

OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

ETHOTM è il primo fondo su base allargata quotato, diversificato, socialmente responsabile e “fossil free”, che non ha alcun investimento nel settore energetico.

L'ETHO ETF cerca di duplicare il Climate Leadership Index ™ (ECLITM), un indice di circa 400 società quotate alla Borsa NYSE ARCA che hanno il più piccolo “carbon footprint” nelle loro industrie.

Qui il link per approfondimenti

GLI INVESTITORI SONO SEMPRE PIU’ SENSIBILI AL TEMA

Anche il London Stock Exchange Group e Borsa Italiana hanno presentato a inizio 2017 una guida che offre le raccomandazioni di best practice in termini di reporting volontario ambientale, sociale e di corporate governance, per rispondere alla necessità da parte degli investitori di integrare valutazioni di sostenibilità nel processo decisionale di investimento.

Occorre infatti rendere le aziende più consapevoli dell'importanza di fornire informazioni di alta qualità sui temi ESG e coinvolgere gli investitori sul tema della sostenibilità, ed aiutare emittenti e investitori a orientarsi nel complesso panorama del reporting ESG.