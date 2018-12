Etica d’impresa, Snam all’Italian Business Integrity Day di Washington

Snam, rappresentata dal General Counsel Marco Reggiani, ha preso parte all’Italian Business Integrity Day 2018, tenutosi nella sede dell’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, a Washington, e promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Transparency International Italia.

L’evento è stato aperto dall’ambasciatore italiano negli Usa, Armando Varricchio, ed è stato caratterizzato anche dalle testimonianze di rappresentanti di Transparency International Italia. Intervenuto in una tavola rotonda, Reggiani ha illustrato le best practice e l’approccio preventivo di Snam nella lotta alla corruzione, dalla firma di un “patto etico e di integrità” tra l’azienda e i suoi fornitori alle circa 6.000 verifiche reputazionali effettuate negli ultimi quattro anni per individuare tempestivamente eventuali indicatori di anomalie tra i soggetti che intendono fornire beni o servizi a Snam.

Snam è una delle quattro imprese al mondo ad avere stretto una partnership globale con Transparency International per combattere la corruzione. È anche la prima società privata italiana a far parte del Comitato Anticorruzione dell’OCSE e quest’anno è stata invitata a partecipare ai lavori delle task force dedicate all’integrità e alla compliance sotto l’egida della presidenza argentina di G20 e B20.