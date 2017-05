Etruria, Ghizzoni: un privato non può avere responsabilità Governo

"Se mi convocheranno parlerò alla commissione d'inchiesta: in Parlamento, non sui giornali, risponderò ovviamente a tutte le domande che mi faranno". Lo dice in un colloquio con Repubblica Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit citato nel libro di Ferruccio de Bortoli a proposito di Banca Etruria. "Adesso non parlo, perchè non si può mettere in mano a un privato cittadino la responsabilità della tenuta di un governo", afferma.

"E' un caso della politica, sarebbe dovere e responsabilità della politica risolverlo". "Qualsiasi cosa dicessi ora, sarebbe strumentalizzata da una parte politica contro l'altra, e contro di me. Oltre poi al fatto che quando studiavo da banchiere mi hanno insegnato che la riservatezza è una virtu'".