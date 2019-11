Eurizon a “La rivoluzione ESG: prospettiva sull’Italia” per la Settimana SRI

Corrado Gaudenzi, responsabile Long Term Sustainable Strategies di Eurizon, ha presenziato alla Settimana SRI 2019 prendendo parte a “La rivoluzione ESG: prospettiva sull’Italia”. Nell'intervista ad Affaritaliani.it le sue dichiarazioni sui temi sostenibilità ed ESG.

Come può l'Italia cogliere le opportunità del trend Sostenibilità utilizzando i dati ESG? A questa domanda ha risposto Corrado Gaudenzi, responsabile Long Term Sustainable Strategies di Eurizon che ha partecipato alla tavolta rotonda “L'evoluzione delle aziende italiane nello spazio ESG” oggi a Milano.

Alla presentazione di un rapporto Refinitiv incentrato su metriche e dati di sostenibilità relativi al mercato italiano, è seguita una tavola rotonda sull'evoluzione delle politiche ESG delle aziende nel contesto nazionale.

