Eurizon: utile di 1,23 mld (+38,9%), raccolta netta oltre 19 miliardi

Eurizon, società del Gruppo Intesa Sanpaolo, chiude il 2017 con un utile netto consolidato (compreso l'utile di pertinenza di terzi) pari a 1,23 miliardi, di cui 714,4 milioni derivanti dalla cessione, perfezionata lo scorso 21 novembre, della partecipazione in Allfunds Bank a fondi appartenenti a Hellman & Friedman e Gic. Lo rende noto la società di asset management.

L'utile netto proforma, rispetto al consuntivo 2016 si attesta quindi a 511,1 milioni in crescita del 38,9%. Il patrimonio gestito pari a 313,6 miliardi di euro (+8,2% da inizio anno). Il margine da commissioni raggiunge i 718,3 milioni, in crescita del 26,7% sull'anno precedente. La raccolta, con oltre 19 miliardi di euro sui 12 mesi, insieme agli altri risultati posiziona Eurizon per il quinto anno consecutivo al vertice della classifica in Italia.

Il contributo maggiore deriva dai fondi comuni su cui sono confluiti 18,7 miliardi, quasi un quarto della raccolta dell'intera industria italiana dell'asset management. Nel confronto internazionale, evidenzia una nota, nel 2017 Eurizon è prima in Europa per raccolta sui fondi multiasset. A fine 2017 il patrimonio complessivo di Eurizon si attesta sui 388,7 miliardi di euro, comprensivo dei 75 miliardi di euro di Penghua, società con sede in Cina partecipata al 49%.

La raccolta complessiva per i Pir nell'anno raggiunge 1,92 miliardi di euro, costituiti per circa 1,7 miliardi da fondi retail e per la parte restante da soluzioni per la clientela istituzionale.