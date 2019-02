Europ Assistance acquisisce il 100% delle quote di Trip Mate

Europ Assistance, compagnia del Gruppo Generali, annuncia l’acquisizione da Arthur J.Gallagher del 100% delle quote di Trip Mate, società leader nel mercato delle assicurazioni viaggio per i tour operator negli Stati Uniti.

L'operazione consolida la posizione di Europ Assistance, che opera negli Stati Uniti attraverso la sua divisione Generali Global Assistance, tra le prime tre compagnie negli Stati Uniti che erogano prodotti assicurativi dedicati ai viaggi, rafforzando la posizione del Gruppo come leader globale nel mercato delle assicurazioni viaggio.

Europ Assistance è tra i leader mondiali nei servizi dedicati alla salute e alla mobilità, con 7.530 dipendenti e operante in 208 Paesi. Europ Assistance fornisce assicurazioni e assistenza di viaggio, assistenza automobilistica e servizi di assistenza personale, come quella dedicata agli anziani, alla sicurezza informatica, alla telemedicina e alle attività di concierge.

Trip Mate, con sede a Kansas City, Missouri (USA) è una società che opera come intermediario tra i clienti e il mercato e che collabora con fornitori di servizi di viaggio, come i tour operator, per fornire supporto a richieste di risarcimento, creazione e sottoscrizione di prodotti e servizi di gestione dei sinistri all'avanguardia. La società continuerà a esercitare l’attività con il marchio attuale, mantenendo il focus sul cliente per costruire relazioni di lungo termine con i partner.

Jean-Laurent Granier, Country Manager di Generali Francia e Presidente di Europ Assistance Group, ha affermato: "Grazie a questa acquisizione, trarremo vantaggio da canali di distribuzione più grandi e competenze avanzate per nuovi prodotti e segmenti di mercato, che espanderanno significativamente il nostro portafoglio di assicurazioni viaggio, contribuendo alla ottima performance che già vediamo negli Stati Uniti. Trip Mate, in virtù della sua cultura dell’innovazione e dell’attenzione al cliente, condivide pienamente i valori del nostro Gruppo.”

Antoine Parisi, CEO di Europ Assistance Group, ha commentato: “Questa operazione conferma la nostra posizione tra le prime tre compagnie negli Stati Uniti che erogano prodotti assicurativi dedicati ai viaggi e riflette la nostra leadership in questo settore. Siamo soddisfatti di rafforzare ulteriormente il nostro business negli Stati Uniti e di supportare i clienti e i partner di Trip Mate che stanno cercando di espandersi a livello internazionale. Questa acquisizione offrirà anche evidenti vantaggi ai partner e ai clienti di Trip Mate, fornendo una piattaforma globale per coloro che desiderano espandersi a livello internazionale."