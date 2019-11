Europa, mercato dei PPA in crescente espansione: Axpo seconda solo a Google

Cresce in Italia il mercato dei PPA* (Power Purchase Agreements), contratti a lungo termine per la fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili che consentono la costruzione di impianti eolici e solari senza sussidi statali.

In generale, rappresentano un mercato in rapida espansione, alla luce delle politiche energetiche di numerosi Stati che non prevedono più un sostegno economico per investire in impianti e produzione di energia verde. Resta, però, la necessità da parte delle aziende e dei consumatori di utilizzare energia green.

Dall'altra parte gli sviluppatori e i produttori di energia rinnovabile sono alla ricerca di soluzioni di finanziamento alternative, tenuto conto della restrizione di supporto governativo, oramai decrescente a livello europeo. Gli accordi di acquisto di energia (PPA) offrono, inoltre, adeguate garanzie sul futuro prezzo di collocamento della produzione da fonti rinnovabili.

In uno studio, Axpo ha analizzato il potenziale di mercato dei PPA fino al 2030, in dodici paesi. Ne hanno discusso -riuniti in un summit- i trader e gli esperti di origination di Axpo, provenienti da 39 paesi, dove la multinazionale svizzera è presente.

Il potenziale complessivo di produzione di RES coperta da PPA, secondo quanto emerso dalla valutazione Axpo, ammonta a oltre 163 TWh, con una penetrazione del 58% della nuova potenza installata al 2030.

Dai risultati del report annuale 2018 Aurora Energy Researchemerge che in Europa e in Italia c'è una forte possibile crescita dei PPA.

In passato, infatti, quando si parlava di questi contratti si citavano tra le società più attive Facebook, Apple e Microsoft che negli Stati Uniti hanno investito per prime in questi accordi.

Nel 2018, si è raggiunto il picco massimo di contratti PPA firmati sia negli Stati Uniti, sia in Europa, e in quest’ultima sono state concluse più transazioni l’anno scorso rispetto agli anni precedenti.

In particolare, nel nostro continente giocano ora un ruolo decisivo le utilities guidate proprio da Axpo che è seconda solo a Google. Merito di una grande esperienza, di un buon rapporto con le aziende, gli investitori, i produttori, i fornitori di energia, le PMI che ha dato i suoi frutti. Tanto che nell'anno finanziario 2018-2019 Axpo ha siglato 589 PPA in quasi tutti i principali mercati europei.

Anche in Italia, uno dei paesi oggetto della ricerca, vi è un grande opportunità, specie per nuove installazioni di produzione eolica on shore e soprattutto solare.