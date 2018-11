Europcar Mobility Group: una nuova composizione del Management Board

Il 22 novembre, Caroline Parot, CEO di Europcar Mobility Group, ha dichiarato: "In qualità di azienda leader per le soluzioni di mobilità, possiamo contare su un network - potenziato dalla digitalizzazione – in grado di servire 6 milioni di clienti".

Caroline Parot ha proseguito dicendo che: "Dopo la pubblicazione degli ottimi risultati del terzo trimestre e quelli cumulati dei primi 9 mesi dell’anno, siamo ora in una fase di forte accelerazione del nostro piano strategico Leverage & Scale Up e stiamo potenziando il nostro board direttivo. Ho piena fiducia nella nostra capacità di raggiungere il nostro ambizioso obiettivo per i prossimi anni, diventando così Preferred Mobility Service Company."

L’evoluzione strategica di Europcar Mobility Group si sviluppa intorno a tre punti:

1. A seguito del rapido riposizionamento del Gruppo - passato da un modello monobrand, mono-business e car centric, a un modello multibrand, multi-business e customer centric - il Management Board si rafforza.

Questo consentirà a Europcar Mobility Group di crescere ulteriormente, di servire sempre più clienti e di soddisfare con la propria offerta nuovi bisogni emergenti, ovunque il Gruppo operi, facendo affidamento sulle forti capacità del suo network.

In questo contesto, dal 1 ° gennaio 2019, il Management Board del Gruppo sarà composto da:

- Caroline Parot, Group CEO;

- Fabrizio Ruggiero, Group Deputy CEO, Head of Business Units (Cars, Vans & Trucks, Low Cost, New Mobility e International Coverage), che manterrà anche il suo attuale ruolo di Responsabile Sales, Marketing, Customers and Low Cost durante il periodo di transizione.

- Olivier Baldassari, Group Chief Countries and Operations Officer, che si unirà al Gruppo dal primo gennaio;

- Un Group Chief Customer and Commercial Officer che sarà nominato nel 2019

2. L'organizzazione del Gruppo in Business Unit (Cars, Vans & Trucks, Low Cost, New Mobility, International Coverage) è ora pienamente operativa, con modelli di business e piani strategici di sviluppo dedicati per ciascuna di esse.

L'integrazione di Goldcar e Buchbinder all'interno delle Business Unit è stata completata in meno di nove mesi. Tutte le BU registrano un buon trend di crescita e si concentreranno d’ora in poi sulla valorizzazione dei loro asset e sull'ampliamento della base clienti, in modo coerente e coordinato.

Fabrizio Ruggiero, Group Deputy CEO, membro del Management Board, assumerà il nuovo ruolo di Head of Business Units già a partire dal 1° dicembre, per assicurare fin da subito il veloce sviluppo delle 5 BU.

José-Maria Gonzales, attualmente Managing Director di Europcar Mobility Group in Spagna, è stato nominato Managing Director della Business Unit Cars dal 1° dicembre. L’obiettivo di José-Maria Gonzales sarà quello di accelerare la trasformazione dello storico business del Gruppo, facendo leva su digitalizzazione e strutture snelle.

La direzione delle altre BU rimane invariata.

3. La Trasformazione Digitale è al centro della strategia del Gruppo.

Dopo il lancio del programma di digitalizzazione del customer journey Click & Go, Europcar Mobility Group accelera ulteriormente la digital transformation del suo modello operativo e organizzativo, per aumentare la capacità del suo network e offrire ai clienti soluzioni e servizi premium.