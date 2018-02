Europcar, Tony Mikkelsen nuovo Corporate Sales Director

Il Gruppo Europcar ha annunciato la nomina di Tony Mikkelsen a Corporate Sales Director. Mikkelsen sarà responsabile delle vendite corporate del Gruppo, ossia quelle legate al Car Replacement, alle Travel Management Companies, ai Key Accounts e alle PMI. Lavorerà a stretto contatto con i responsabili Commerciali dei vari Paesi, con l’obiettivo di sviluppare nuovi prodotti dedicati al B2B e di integrare i nuovi servizi di mobilità all’interno del portafoglio di offerta Europcar.

Prima di entrare nel Gruppo Europcar, Tony è stato Vice President Sales Global Segment in American Express Global Business Travel. Vanta un’esperienza di oltre 20 anni come responsabile vendite in multinazionali come Sabre, EMC e Winshuttle.

Tony Mikkelsen ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica presso la Danish Technical University e un MBA presso la City University di Washington.