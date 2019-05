Europe Energy verso un futuro di Util-tech company: nasce withu

È stato lanciato oggi a Milano withu, il brand di Europe Energy, che si propone sul mercato come player innovativo fornendo soluzioni per gestire i servizi prioritari per la casa e l’ufficio.

“L’evento di oggi per noi non è solo una presentazione di un nuovo prodotto ma un punto di svolta focale per la nostra azienda- ha affermato Matteo Ballarin, Chairman del Gruppo Europe Energy, in occasione della presentazione di withu, aggiungendo- “Do the evolution” non è solo il titolo di questo evento ma quello che sta divenendo la nostra principale fonte d’ispirazione: Vogliamo essere protagonisti nel creare una nuova direzione”. Ballarin ha altresì sottolineato ad Affaritaliani.it: “Siamo all’inizio di una rivoluzione, sia nostra che in termini di offerta: vogliamo diventare il primo grande operatore in Italia ad offrire ai propri clienti la possibilità di sottoscrivere con un unico soggetto contratti di fonia mobile e internet oltre a energia elettrica e gas. Questa per noi è veramente la base: vorremmo anche allargare la nostra piattaforma a diversi tipi di commodities e offerte che i nostri partners potranno offrire ai clienti finali. Abbiamo già collaborazioni con assicurazioni e startup che nei prossimi mesi verranno offerte mediante il nostro portale direttamente ai nostri clienti”.

Ballarin, Europe Energy:" Siamo all'inizio di una rivoluzione"

Sulle basi di una expertise assoluta nel mondo “Energy” l’azienda ha infatti deciso per una svolta innovativa che disegna un futuro di “Util-tech” company. Il nuovo piano industriale per il triennio 2019-2021 porterà Europe Energy a diventare una Smart European MultiUtility Company. Una completa digitalizzazione dei processi interni, la vendita di energia elettrica e gas in più paesi europei, il lancio del servizio di connessione a fibra ottica e la fonia mobile sono i capisaldi del piano elaborato dal management di Europe Energy. Per fornire energia elettrica e gas il Gruppo Europe Energy utilizzerà la piattaforma logistica sviluppata dal proprio ufficio trading, piattaforma che già oggi è in grado di consegnare le commodity ovunque in Europa, mentre per la fibra ottica e il mobile sono stati firmati accordi specifici con Open Fiber e il Gruppo Vodafone

“In futuro il Gruppo- ha spiegato Manlio Costantini, CEO del Gruppo Europe Energy- avrà altri servizi nel mondo IOT, per la sicurezza, la salute e altri settori rilevanti per i clienti, ed espanderà il modello anche sui mercati esteri dove è già presente (Romania, Croazia, Slovenia e Serbia) e su altre aree in fase di valutazione”.

A tal proposito Costantini intervistato da Affaritaliani.it ha dichiarato: “Stiamo evolvendo da un’azienda storicamente nata nel mondo dell’energia a una piattaforma Util-tech fornendo tante utilities al cliente semplificando l’esperienza: quindi un solo contratto, una sola fattura e un solo call center per tanti servizi. Partiamo oggi con quattro importanti servizi: la luce, il gas, internet in fibra e la 4G Vodafone come rete mobile. A questi primi servizi essenziali seguiranno tante cose nuove in futuro, sempre a partire dalla nostra piattaforma che semplificherà l’esperienza del cliente”.

Costantini,Europe Energy:" Da azienda energetica a Util-tech"

Europe Energy: nasce withu

Con withu il cliente potrà avere un solo contratto, una sola fattura, un solo riferimento commerciale e di customer care ed un'unica App ed Area Clienti per gestire in modo semplice e veloce le proprie forniture di luce, gas, fibra e mobile. Energia elettrica, gas naturale, fonia mobile, connessione internet in fibra ottica, sono i primi servizi che popoleranno la piattaforma di fornitura e che permetteranno ai clienti di avere servizi al top, di risparmiare sui costi delle bollette e di avere una forte semplificazione della vita. Con Tutto withu, l’offerta di lancio che sarà commercializzata a partire dal 2 giugno 2019, il cliente potrà accedere alle offerte luce e gas al prezzo di mercato, cioè pagando la componente energia ed il gas allo stesso prezzo del mercato all’ingrosso, avere una connessione internet in fibra ottica a 22 euro al mese e navigare in rete mobile a 4 euro al mese. Per fornire energia elettrica e gas withu, utilizzerà la piattaforma logistica sviluppata dal Gruppo Europe Energy, piattaforma che già oggi è in grado di consegnare le commodity ovunque in Europa. Per la fibra ottica e il mobile sono stati firmati accordi specifici con Open Fiber e il Gruppo Vodafone. Withu potrà offrire quindi ai suoi clienti la rete mobile 4G più performante in Italia, mentre per la connessione internet i clienti withu potranno viaggiare alla velocità di 1Gbps con la fibra ottica “Fiber to the home” a banda ultralarga. Secondo stime di settore, una famiglia tipo potrà risparmiare grazie a withu con l’offerta combinata luce, gas, fibra e mobile fino a l 25% della spesa annua ed una partita IVA fino al 30%.