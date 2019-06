European Lotteries : Fabio Cairoli eletto membro del Comitato Esecutivo

L’amministratore delegato di Lottomatica, Fabio Cairoli, è stato nominato membro del Comitato Esecutivo della European Lotteries, l’associazione di categoria che riunisce le più importanti Lotterie europee concessionarie di Stato ed operanti nel settore del gioco pubblico.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea Generale di EL che si svolta ad Anversa dal 26 al 29 maggio 2019. Per l’Ad di Lottomatica è stata la seconda elezione all’interno del comitato esecutivo della EL essendo già stato eletto per la prima volta nel biennio 2015-2017 durante i lavori del Congresso che si svolsero a Oslo nel 2015. La European Lotteries ha sede a Losanna ed ha un ufficio di rappresentanza per gli affari europei a Bruxelles. La EL riunisce settantatré membri provenienti da tutti i Paesi europei ed alcuni extra-europei. Tra gli obiettivi principali di EL ci sono la promozione degli interessi di categoria nella conduzione delle attività di business nei diversi prodotti di gioco e lo scambio di informazioni tra le Lotterie. EL, inoltre, è impegnata nel sostegno alla cooperazione internazionale con l’adozione di risoluzioni e standard etici e di condotta tra cui il rilascio delle certificazioni sul Gioco Responsabile ai concessionari che si sono di volta in volta distinti sul tema.

Il Comitato Esecutivo è composto da undici membri, rimane in carica per due anni ed è l’organismo di governo che determina l’indirizzo politico e strategico dell’associazione, al fine di una valutazione coordinata delle attività sociali e la determinazione delle priorità da affrontare per il raggiungimento delle finalità associative.

Nel corso della riunione del Comitato Esecutivo, Il Congresso ha confermato come Presidente EL il tedesco Hansjorg Holtkemeier.