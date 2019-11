Ex Ilva, Bellanova: "Si rispettino i patti e il Governo si faccia garante"

"Sull'ex Ilva, noi di Italia Viva avevamo detto che si dovevano rispettare i patti. Si doveva andare avanti con l'immunità che era nei patti firmati dal ministro Di Maio. Qui si gioca con la vita di 20mila famiglie, si parla di lavoratori e delle loro famiglie. C'è chi prima ha contestato, poi ha votato delle norme, poi le ha rimesse in discussione. Lì negli anni sono stati prodotti disastri. Ora bisogna andare avanti con piano ambientale, piano industriale e salvaguardia dei posti di lavoro. Non metto in discussione il Governo, ma sento di aiutare il Governo e rivendico anche il diritto di dare un contributo sulle cose da fare. Ora tutti ci si sta interrogando su come risolvere la questione, ma stiamo dando l'impressione di un Paese non credibile e chi vuole investire da noi si spaventa". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, intervistata a 24 Mattino su Radio24.

"Se non si rimettono le condizioni che c'erano nei patti - ha aggiunto Bellanova - si danno alibi. Bisogna riportare al tavolo i sindacati e Mittal, e il governo deve essere garante dei patti che sono stati sottoscritti. Altrimenti 20mila persone vanno a casa".

ArcelorMittal: azienda smentisce permanenza sino a maggio

ArcelorMittal afferma che di non aver dichiarato ad Emiliano, governatore della Regione Puglia, che restera' sino a maggio del prossimo anno gestendo gli impianti siderurgici ex Ilva. Lo dichiarano fonti vicine all'azienda. La notizia di una permanenza di ArcelorMittal sino a maggio era stata data ieri dal presidente di Confindustria Taranto, Marinaro, dopo aver ricevuto una telefonata dello stesso Emiliano che ieri a Bari ha incontrato Morselli. Da fonti sindacali infine si apprende che Arcelor il 26 novembre fermera' il Treno nastri 2 a Taranto.