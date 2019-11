Ex Ilva, Di Maio: "Non parliamo di piano B. Mittal deve sentire la pressione"

EX ILVA: DI MAIO, 'MITTAL DEVE SENTIRE PRESSIONE, NON PARLIAMO DI PIANO B - "Parlare oggi del piano B significa dare oggi la migliore via d'uscita ad Arcelor Mittal. Deve sentire la pressione di tutti i cittadini e del sistema Italia". Così il ministro degli Esteri Luigi Di MAIO, leader del M5S, parlando a margine di un'iniziativa a Casoria.

EX ILVA: DI MAIO, 'TRASCINIAMO MITTAL IN TRIBUNALE, RISPETTI CONTRATTO' - "Una cosa è certa, noi trasciniamo quella multinazionale in tribunale e chiederemo di rispettare i patti con lo Stato, perché quella multinazionale ha firmato un contratto con lo Stato e se pensa di potersene andare, ha sbagliato governo. Per noi quella multinazionale ha firmato un contratto e deve rispettare l'obbligo di prendere 10.500 dipendenti". Lo dice il leader del M5S e ministro degli Esteri, Luigi Di MAIO, parlando della crisi dell'ex Ilva a margine di un'iniziativa a Casoria.

EX ILVA: DI MAIO, 'CHI PARLA DI SCUDO PENALE USA PRETESTO' - "Chi parla dello scudo penale credo stia usando un pretesto, lo pensano anche gli italiani". Così Luigi Di MAIO, parlando con i giornalisti a Casoria della questione ex Ilva.

M5S: DI MAIO, 'NON E' MOMENTO SEMPLICE, SERVE RIFLESSIONE' - "Per il Movimento 5 Stelle non è un momento semplice, ha bisogno di un grande momento di riflessione in cui stabilire una nuova carta dei valori e dei nuovi obiettivi. Sono passati 10 anni, in 10 anni è cambiato tutto" Lo ha detto Luigi Di MAIO, a Casoria (Napoli) per il progetto "Alberi per il futuro".

GOVERNO: DI MAIO, 'AVRA' VITA LUNGA SE FA LE COSE PER GLI ITALIANI' - "Questo governo un po' alla volta lavorerà sempre meglio, c'è un clima migliore. Questo governo se fa le cose per gli italiani, avrà lunga vita". Lo dice il leader del M5S Luigi Di MAIO, arrivando a Casoria per partecipare all'iniziativa 'Alberi per il Futuro'.

REGIONALI: DI MAIO, 'SU E. ROMAGNA E CALABRIA DECIDEREMO NEI PROSSIMI GIORNI' - "Sull'Emilia Romagna decideremo nei prossimi giorni per quanto riguarda la nostra partecipazione" alle regionali e questo "vale anche per la Calabria. Noi dobbiamo presentarci dove siamo pronti, dove non siamo pronti, saremo onesti con i cittadini". Così il leader del M5S Luigi Di MAIO, parlando con la stampa a Casoria.