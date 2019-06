Ex Ilva, dopo i tagli torna la cassa. In 1.400 in Cig per "crisi di mercato"

ArcelorMittal Italia annuncia che,a causa della grave crisi di mercato, "si trova oggi nella necessita' di ricorrere temporaneamente alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo). Il provvedimento interessera' lo stabilimento di Taranto per un numero massimo al giorno di circa 1.400 dipendenti per 13 settimane. L'azienda ha gia' contattato le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di Taranto per informarle di questa operazione".

Il 6 maggio scorso ArcelorMittal aveva manifestato l'intenzione di tagliare temporaneamente la produzione di acciaio in Europa con una riduzione di 3 milioni di tonnellate annue. Nello specifico era stata annunciata la sospensione della produzione degli stabilimenti di Cracovia in Polonia, la riduzione nelle Asturie in Spagna e il blocco dell'aumento della produzione dell'ex Ilva di Taranto che ArcelorMittal Italia contava di portare a 6 milioni di tonnellate nel 2020. L'azienda conferma le "critiche condizioni del mercato. Un mix di fattori - si aggiunge - sta penalizzando l'intero settore dell'acciaio europeo che soffre una situazione economica peggiorata sempre piu' negli ultimi mesi. Tutti gli indicatori evidenziano un forte rallentamento del mercato e non solo nel settore automotive, attualmente in calo del 10%.



L'indice PMI e' sceso a 47,4 nel marzo 2019, andando per il sesto mese consecutivo sotto quota 50 e raggiungendo il punto piu' basso dal maggio 2013". Il comparto siderurgico "ha registrato - puntualizza ArcelorMittal Italia - un progressivo rallentamento a partire dal primo trimestre di quest'anno, in particolare, in riferimento ai prodotti siderurgici da coils. Ad oggi si registra un'importante riduzione del consumo di acciaio a livello europeo e, anche italiano, che ha determinato un progressivo minor carico di ordini e, quindi, di lavoro".