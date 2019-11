Ex-Ilva, la "causa legale del secolo"? Freshfields assisterà i commissari

Come l’ha definita il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, sarà la “causa del secolo”. Una contenzioso che vedrà opposti i commissari straordinari incaricati dal Mise di gestire la vendita dell’ex-Ilva di Taranto e il colosso franco-indiano dell’acciaio ArcelorMittal che ha deciso di recedere dal contratto di affitto dopo aver vinto la gara di aggiudicazione contro InvestCo.



Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Corrado Carrubba, Piero Gnudi ed Enrico Laghi ovvero i tre commissari dovrebbe essere assistito dallo studio legale internazionale Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, una delle principali law firm al mondo che ha preso parte al collegio difensivo della banca d'affari americana Morgan Stanley nel maxi-processo per i derivati di Stato da 3,9 miliardi davanti alla Corte dei Conti del Lazio.

Una vicenda in cui la Procura generale aveva messo sul bancone degli imputati anche l'ex responsabile del debito pubblico del Mef Maria Cannata, l'ex direttore generale del Tesoro Vincenzo La Via e gli ex ministri dell’Economia Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli. Imputati, poi, tutti assolti.



Il presidente e Ceo di ArcelorMittal Lakshmi Mittal. Pare che anche in questo caso il collegio difensivo sarà composto da più studi visto che Freshfields ha sì una presenza globale in 17 Paesi con 28 sedi e uffici in Italia a Milano e Roma, ma non è una law firm penalista. E su questo pare che qualcuno al Mise abbia storto il naso. Contattata da Affaritaliani.it, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha rilasciato un "no comment".

Nei Palazzi romani si segue con moltissima attenzione questa sfida che non riguarda soltanto l’ex Ilva e il tessuto industriale del Mezzogiorno, ma anche l’arena politica: la vittoria in una causa molto complicata (i Mittal hanno tirato in ballo anche il dolo) e che potrebbe prevedere risarcimenti miliardari potrebbe infatti segnare anche il duello politico fra le forze della maggioranza e il Centrodestra e condizionare l’esito delle prossime elezioni.