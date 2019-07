Ex Ilva, Lezzi: no ai privilegi e al ripristino dell'immunità

“È doveroso respingere, con serietà e responsabilità, la spinta verso la conservazione di privilegi inaccettabili quali il ripristino dell'immunità per Arcelor Mittal. Non esiste alcun precedente di questo genere e mi auguro che nessuno voglia svendere un'intera città come ha fatto il governo Renzi. Arcelor non ha nessuna ragione di aver timore se prosegue con gli impegni che ha assunto. La norma è chiara. Siamo il governo del cambiamento che deve assicurare equità. Coraggio e schiena dritta”.

Lo scrive su Facebook il ministro per il Sud Barbara Lezzi.