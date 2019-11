Ex Ilva, mercato e Moody's a gamba tesa: ArcelorMittal via subito da Taranto

Non ci voleva. Non sono il mercato, ma anche le agenzie di rating. Mentre il Governo attende la risposta dei Mittal dopo il vertice di mercoledì al termine del quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato 48 ore al colosso dell’acciaio franco-indiano per una retromarcia sul recesso dal contratto di affitto di ramo d'azienda, Moody’s, la seconda delle tre sorelle del rating che stila la classifica del merito di credito seguita da tutti gli investitori mondiali, entra a gamba tesa nella drammatica vicenda dell’ex Ilva. Gruppo finito in amministrazione commissariale e preso in gestione da ArcelorMittal e di cui gli indiani ora vogliono disfarsi. In sostanza, per gli analisti dell’agenzia a stelle e strisce Lakshmi e Aditya Mittal prima lo fanno e meglio è.



"Stiamo cambiando le prospettive sulle valutazioni di ArcelorMittal in negativo, riflettendo il forte calo degli utili del gruppo registrato quest'anno nel contesto della lenta domanda del mercato finale", ha affermato Goetz Grossmann, infatti, analista principale di Moody's per ArcelorMittal in occasione della conferma del rating Baa3 all'azienda associato però a un taglio dell'outlook (prospettive), rivisto da stabile a negativo.



"In particolare - ha aggiunto l’esperto - se la debolezza del mercato dovesse persistere più a lungo del previsto o addirittura peggiorare durante il 2020" ci sarebbe "una pressione negativa sul rating”, ha aggiunto.



E poi il passaggio che ha fatto tremare i polsi non solo a Taranto, ma anche fra i partiti della maggioranza di governo che stanno cercando di scongiurare l'espolosione della bomba sociale (fra dipendenti diretti e indotto rischiano il posto oltre 20 mila lavoratori, oltre uno stop del Pil dello 0,2%). "Allo stesso modo - ha spiegato Grossmann - l’incapacità di eseguire il ritiro e la risoluzione proposti del contratto di locazione e successivo acquisto di Ilva (annunciato il 4 novembre 2019) in modo agevole e tempestivo aggiungerebbe ulteriore pressione di downgrade".

Una sforbiciata al rating del leader mondiale dell'acciaio significherebbe maggiori oneri sul debito che in seconda battuta, a condizioni costanti e cioè senza risoluzione della crisi dei dazi che ha rallentato vistosamente la corsa dell'economia globale e la domanda di materie prime, significherebbero minori utili. Già in picchiata quest'anno.

