Excalibur Spider Pirelli: segnatempo da competizione

Roger Dubuis è Excalibur. Excalibur è Roger Dubuis. Excalibur, l’emblematica ed estrosa collezione di Roger Dubuis, è parte integrante del patrimonio genetico della Maison. Interpreta la natura avventurosa di una Manifattura che da sempre punta a distinguersi. Un alter ego inimitabile che, insieme a prestigiosi partner, nel 2017 ha lasciato la sua inconfondibile impronta sui circuiti più iconici del mondo.

L’autentico spirito creativo è guidato dalla passione per le trasformazioni innovatrici. Sostenuto da una divisione in-house dedicata e da tutta la Manifattura, il mantra “materiali dirompenti e complicazioni innovative” di Roger Dubuis trova l’espressione perfetta nella sua sfida assoluta: “Dare to be Rare”.

Quando ingegneri visionari incontrano incredibili orologiai Nel 2017, l’irresistibile attrazione reciproca ha segnato l’inizio della partnership tra Roger Dubuis e Pirelli e Roger Dubuis e Lamborghini Squadra Corse. Legami fondati sulla filosofia aziendale, su una visione R&D radicale, la comune passione per il design dirompente e i tecnicismi superlativi oltre a uno spirito in totale sincronia con una clientela tra le più elitarie del mondo. Due partnership esclusive con due brand iconici, impegnati a offrire ai loro clienti esperienze eccellenti, cui ha fatto seguito il lancio di una serie di modelli fregiati del Punzone di Ginevra.

Pioniere in innovazioni tecniche e di settore, Pirelli fornisce eccezionali pneumatici da gara per le competizioni più importanti del motorsport e vanta una lunga storia di prodotti sviluppati in collaborazione con le case automobilistiche di maggiore prestigio, un partner ideale per Roger Dubuis. Nel 2017 i due rivoluzionari modelli Excalibur “Pirelli”, e alcune innovazioni mondiali hanno incarnato brillantemente questo concept.





Performance, differenziazione e servizio esclusivo.

Perfect Fit ed effetto sorpresa bianco e blu. Il 2018 promette di essere adrenalinico, con gli stilemi inconfondibili e i colori emblematici della collezione Excalibur Spider Pirelli che porgono il benvenuto all’Excalibur Spider Skeleton Automatic Pirelli in elegante titanio nero con accenti blu intenso o bianco candido a scelta. In queste ultime edizioni speciali Pirelli con il Calibro 820SQ, la lunetta scheletrata e scanalata di titanio e con rivestimento DLC nero è completata da una corona sovrastampata di caucciù blu o bianco, coordinata alle impunture blu o bianche del cinturino. Quest’ultimo celebra lo spirito performante insito nel DNA di questi due brand eccezionali, e nell’Excalibur Spider Pirelli è realizzato con una mescola di pneumatici certificati Pirelli che hanno vinto una gara di motorsport. A suggellare l'unione sono i leggendari motivi del battistrada che riproducono la traccia del pneumatico Pirelli CINTURATOTM Intermediate.

Nel 2018, con una serie di edizioni limitate Roger Dubuis ridefinirà il concetto stesso di esclusività, tenendo col fiato sospeso la sua clientela scelta con un’incessante turbine di sorprese anticonvenzionali e, naturalmente, estreme.

Il progetto Pirelli Design nasce quale evoluzione del precedente Pirelli PZero, lanciato da Pirelli nei primi anni del 2000. Il suo obiettivo, in coerenza con la focalizzazione di Pirelli sui segmenti car Prestige e Premium, è la valorizzazione del brand Pirelli attraverso lo sviluppo di progetti mirati di design che sfruttano il know-how tecnologico dell’azienda, congiuntamente a partner selezionati che rappresentano l’eccellenza in ciascun settore di riferimento, al fine di offrire prodotti unici, iconici e irripetibili.