Excelsior Venezia, affitto troppo caro: addio Coin? I rumors

Gruppo Coin e la proprietà dell’immobile Excelsior di Venezia verso il divorzio? Rischio concreto a meno che il Comune di Venezia non riesca a trovare una mediazione in zona Cesarini. L’assessore alla gestione del Patrimonio Renato Boraso ha parlato con Massimo Dina, l’avvocato di Milano che rappresenta la Grizzly, a nome del sindaco Luigi Brugnaro per sottolineare “la ferma volontà politica che il gruppo Coin-Oviesse permanga in Venezia centro storico a tutela dei novanta posti di lavoro”, si legge sul Gazzettino.

In seguito alla lettera di appello da parte dei dipendenti del negozio, la proprietaria ha autorizzato il legale a riferire di avere “a cuore la sua città e la volontà di raggiungere un accordo con il gruppo Coin”.

Gli attuali locatari dello spazio sono pronti a pagare una somma superiore per l’affitto anche visto l’investimento di 3 milioni di euro efettuato pochi anni fa per ammodernare la sede.

Il nuovo accordo? La sensazione è che possa essere siglato prima di Natale e subentrerà dal 28 febbraio 2018, allo scadere dell’attuale contratto.

L’azienda aveva comunicato la disdetta del contratto d’affitto dal 28 febbraio, per l’impossibilità di trovare un’intesa sul canone con la società proprietaria. Diversi brand sarebbero pronti a subentrare nello spazio. E stando ai rumors ci sarebbe anche H&M pronta a investire una cifra molto più alta rispetto agli attuali 560mila euro.

Nei giorni scorsi l’assessore Boraso aveva convocato azienda e sindacati per trovare una soluzione e aveva fatto sapere ci considerare inaccettabile perVenezia la perdita di un’azienda storica come Coin, e che 90 dipendenti rischiassero di restare senza lavoro. “Se l’ipotesi ‘A’, mettersi d’accordo con la proprietà dell’immobile per l’affitto, si dovesse dimostrare non percorribile, resta solo l’ipotesi ‘B’, ovvero che si muovano per trovare un altro palazzo. È fuori discussione il ‘piano C’, ovvero, l’uscita da Venezia”, le sue parole.