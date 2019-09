Executive MBA Ticinensis: al via la nuova edizione col sostegno di Ubi Banca

Formare manager e dirigenti in grado di guidare le imprese in contesti in rapidissima evoluzione, fornendo loro strumenti e risorse utili per comprendere e anticipare i trend in corso: sono gli obiettivi della seconda edizione dell’Executive MBA Ticinensis, il Master in Business Administration di Fondazione Alma Mater Ticinensis e Università di Pavia, sostenuto da UBI Banca

Questa mattina sono stati presentati i contenuti della nuova edizione dell’Executive MBA Ticinensis nell’innovativo contesto dell’Accenture Customer Innovation Network di Milano.

Fil rouge di questa edizione è il tema “Towards a New Humanity”, a rimarcare la centralità delle persone e della qualità della vita in un contesto “aumentato”, in cui la tecnologia offre moltissime nuove opportunità ma al contempo pone sfide di assoluto rilievo.

Tra le novità introdotte, un focus ancora maggiore sulle competenze manageriali legate all’economia circolare, un modulo dedicato al management dell’innovazione, un advisory board ancora più prestigioso, grazie all’ingresso di Enrica Acuto, amministratore delegato di Jacobacci & Partners e Paolo Fedegari, amministratore delegato di Fedegari Group.

A disposizione dei corsisti le numerose borse di studio, tra cui ne spicca una dedicata al “best young manager”, per il miglior candidato under 35.

“Il settore sta vivendo una estesa e complessa trasformazione che ha cambiato il modo di fare banca e la maniera attraverso cui i clienti accedono ai servizi bancari, anche grazie a quella autentica rivoluzione che continua a essere l’innovazione digitale", ha affermato Elvio Sonnino, Vice Direttore Generale e Chief Operating Officer di UBI Banca. "Restano però immutate le esigenze di stabilità, sicurezza e qualità. Una trasformazione la cui portata richiede una nuova generazione di figure professionali: per questo UBI Banca ha avviato partnership e collaborazioni con atenei e business school, investendo nella formazione di professionisti in grado di contribuire allo sviluppo e alla gestione delle nuove frontiere della tecnologia a servizio della finanza”.