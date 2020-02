Exor apre il dossier vendita di Partner Re. L'interesse di Covea. Rumors

Da due sedute finalmente stabile sopra la soglia psicologia dei 70 euro per azione, Exor apre il dossier Partner Re, la controllata americana attiva nel business delle riassicurazioni acquistata nel 2016 per 6,9 miliardi di dollari a colpi di rilanci (contro Axis Re). Società che da quando è stata acquistata non ha dato le soddisfazioni attese a Torino.



Secondo quanto ha rivelato il sito specialistico Insurance Insider, la holding della famiglia Agnelli, che ha in portafoglio Fiat Chrysler, Ferrari, Cnh Industrial e il gruppo Economist, subito dopo aver aver avviato la fusione fra Fca e Peugeot, starebbe considerando diverse opzioni strategiche per Partner Re fra cui in primis la cessione. Operazione che secondo quanto rivela una fonte bancaria a Insurance Insider sarebbe finita nel radar del gruppo assicurativo francese Covea.





Gli analisti di Mediobanca hanno stimato che Partner Re potrebbe esser valutata circa 8 miliardi di dollari, deal accessibile per i francesi che possono disporre di una cassa di 10 miliardi di dollari. A fine novembre dello scorso anno, nel tracciare i target finanziari per i prossimi due anni, Elkann aveva indicato quali fossero le sue strategie nel medio termine.



E cioè destinare la cassa ad acquisizioni, privilegiando imprese a controllo familiare o guidate dai fondatori e rivolgendo lo sguardo, dopo Europa e Stati Uniti, soprattutto al mercato asiatico. Chissà che non si cominci vendendo Partner Re.