Expocasa Torino: Intesa Sanpaolo Casa tra gli espositori

Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del Gruppo, partecipa per il secondo anno a Expocasa, una delle più importanti fiere italiane dell’arredamento e delle soluzioni per la casa, la cui 56esima edizione si svolgerà a Torino dal 2 al 10 marzo.

La società guidata da Anna Carbonelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale, sarà presente al salone con uno stand per favorire l’incontro con i privati e con gli oltre 500 espositori.

A poche settimane dall’ingresso nel segmento Exclusive, dedicato alla fascia alta del mercato, la società ha raddoppiato il numero di immobili di lusso in portafoglio – passando da 20 a circa 40 – per un valore complessivo di oltre 65 milioni di euro. Ad oggi, conta su una rete di venti agenti specializzati nelle agenzie di Milano, Padova, Roma e Torino. Le residenze in gestione sono presenti sul sito https://www.intesasanpaolocasa.com/ all’interno della sezione bilingue dedicata “Exclusive”.

Intesa Sanpaolo Casa conta a Torino quattro agenzie: piazza Massaua 5, corso Unione Sovietica 409, corso Peschiera 151, piazza San Carlo 156 e con una specializzata nel settore delle case esclusive (immobili situati in zone di pregio oppure con prezzi al metro quadro superiori rispetto alla media di mercato della città di riferimento) in via XX Settembre.