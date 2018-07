Exprivia Italtel, presentato in Borsa Italiana il piano industriale 2018-2023. Il nuovo gruppo

Exprivia S.p.A. - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] – ha presentato oggi nella sede di Borsa Italiana il Piano Industriale 2018-2023 predisposto a seguito dell’investimento, perfezionato lo scorso 14 dicembre, in una partecipazione pari all’81% del capitale sociale di Italtel. Il nuovo gruppo è oggi una delle più importanti realtà industriali italiane nelle tecnologie digitali. Exprivia|Italtel dispone di una offerta completa per soddisfare la crescente domanda proveniente dalla trasformazione digitale in atto, in grado di gestire l'intera catena del valore dell'ICT, dalle componenti dell'infrastruttura alle applicazioni e ai servizi. Con il piano industriale illustrato oggi a investitori e analisti, il gruppo punta a raggiungere ricavi fino a 760 milioni di euro al 2023, con un incremento di più di 150 milioni rispetto al 2017 e un CAGR del 3,8%. La composizione dei ricavi si modificherà nel corso della durata del piano incrementando la quota realizzata all’estero, che si prevede di aumentare dal 29% dei ricavi totali registrato nel 2017, fino al 40% nel 2023.

I benefici delle sinergie

In questo quadro è ritenuto di importanza rilevante il contributo proveniente dalle sinergie derivanti dall’integrazione sui mercati di riferimento di Exprivia|Italtel, che nel 2023 è previsto raggiungano un valore fino a 60 milioni di euro. L’EBITDA è previsto raddoppiare nel periodo del piano, passando da 36 milioni di euro del 2017 (dato aggregato adjusted al 31 dicembre 2017) a 76 milioni del 2023 (con una incidenza del 10% sui ricavi), a cui corrisponde un risultato netto atteso pari a 29 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto nel piano diminuisce, da -226 milioni di euro del 2017 ai circa -120 milioni nel 2023; di tale ammontare le linee committed coprono circa il 75% nel periodo. Il piano industriale 2018-2023 è il risultato delle previsioni di crescita di Exprivia che integrano il piano di Italtel, i cui principali elementi economico-finanziari sono oggetto della presentazione odierna. Le linee di sviluppo future, indicate dal presidente di Exprivia e Italtel, Domenico Favuzzi e dall’amministratore delegato di Italtel, Stefano Pileri, partono dalle trasformazioni in atto e non riguardano solo le tecnologie, ma il modello stesso di business.

Le parole del presidente di Exprivia Domenico Favuzzi

“La trasformazione digitale sta cambiando il nostro modo di vivere e lavorare ed è l’unico modo per continuare ad essere competitivi sui mercati internazionali”, ha affermato il presidente Domenico Favuzzi, che ha aggiunto: “È dunque sulla capacità di far evolvere il modello digitale delle imprese che si gioca la partita dei nuovi modelli di business. Puntiamo a sviluppare le funzionalità digitali che troveranno implementazione nei modelli di business dei nostri clienti attraverso le soluzioni di cui il nuovo gruppo è portatore, come ad esempio applicazioni sempre più̀ dotate di intelligenza artificiale, distribuite nel Cloud e basate su dati, robot e sensori connessi tra loro in reti ultra-veloci”.

VIDEO - Favuzzi, Exprivia: il Piano industriale 2018-2023 integra i gruppi ICT Exprivia e Italtel

Le parole dell'a.d. di Italtel Stefano Pileri

“La tecnologia digitale sta avendo e avrà impatti sempre più pervasivi in tutti i settori di mercato”, ha affermato l’a.d. di Italtel Stefano Pileri indicando alcuni esempi significativi delle innovazioni indotte dalla trasformazione digitale in atto: “Le iniziative ’Industria 4.0’, che possono rilanciare la produzione nei grandi paesi industrializzati; il forte impatto potenziale delle Smart Cities sulla vita dei cittadini e sul rispetto dell’Ambiente, a partire dall'ecosistema della mobilità e delle auto a guida autonoma; il successo della continuità di cura basata sul digitale e sul territorio necessaria al sistema sanitario per sostenere l'aumento della durata media della vita e le relative malattie croniche; l'evoluzione dell'ecosistema della televisione e dei media verso una crescente qualità e interattività; l'innovazione delle reti elettriche con l'integrazione di fonti rinnovabili e discontinue verso le cosiddette Smart Grid: sono alcuni esempi di settori in cui si riescono a mescolare competenze tipiche del mondo delle telecomunicazioni, che sta accelerando verso il 5G, assieme a competenze di sviluppo di applicazioni IT, sempre più intelligenza artificiale, che indicano la vastità delle possibili attività per un gruppo integrato come il nostro”. Il piano industriale 2018-2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia nella seduta odierna. La presentazione è disponibile sul sito della società (www.exprivia.it) nella sezione Investor Relations, Presentazioni.

VIDEO - Pileri, Italtel: la trasformazione digitale è protagonista del piano industriale Exprivia Italtel

Exprivia

Exprivia è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali. Forte di un know-how e un'esperienza maturati in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, sino al mondo SAP. Quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. Nel 2017 Exprivia ha acquisito la quota azionaria di controllo di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector. L'offerta Italtel comprende soluzioni per reti, data center, collaborazione aziendale, sicurezza digitale, internet delle cose. Le soluzioni si compongono di prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza. Oggi il gruppo costituito da Exprivia e Italtel conta circa 3.400 professionisti distribuiti in circa 20 paesi nel mondo. Exprivia è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. www.exprivia.it