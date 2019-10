EY Capri Digital Summit 2019, per un umanesimo digitale

Innovazione, tecnologia, equilibri geopolitici e persone: questi i principali temi affrontati a Capri in occasione della dodicesima edizione dell’EY Capri Digital Summit. Le interviste di Affaritaliani.it ai relatori

Tema comune e punto fermo della tre giorni la consapevolezza che l’innovazione e la rivoluzione tecnologica non possono venire prima delle grandi sfide ambientali, sociali e culturali alle quali l’umanità è chiamata a dare una sempre più stringente risposta. In questo contesto sono le aziende che, valorizzando le competenze e puntando sulla sostenibilità, possono essere un volano verso un nuovo umanesimo digitale, che punti a rimettere al centro l’essere umano con le sue peculiarità.

A tal proposito Donato Iacovone AD di EY in Italia e Managing Partner dell’Area Mediterranea ad Affaritaliani.it:“Il tentativo e la volontà di rimettere al centro l’uomo è un tema che arriva dalle aziende: da una parte bisogna riconvertire le persone che non hanno le competenze nei processi di digitalizzazione, dall’altra parte c’è anche il tema di occuparsi della sostenibilità dei modelli e delle società in cui l’azienda opera, che non è solo ambientale ma sociale in generale: quindi sostenibilità dei modelli di convivenza, di crescita, di inclusione, di capire come rendere sostenibili il grande numero dei neolaureati che lascia questo Paese. Se la sfida del futuro si basa sulla disponibilità delle competenze e delle intelligenze non possiamo perderle. L’obiettivo di questi giorni è proprio quello di capire come le aziende possano contribuire a modelli più sostenibili”. Iacovone ha poi ribadito in apertura del convegno: “Senza sostenibilità sociale non c’è più business: senza inclusione e senza affrontare le sfide sociali non c’è più possibilità di crescita”.

Il fil vert della sostenibilità si declina nel susseguirsi dei panel, degli interventi e dei workshop che nella prima giornata si focalizzeranno sui grandi temi geopolitici, nella seconda su innovazione e tecnologia, per poi arrivare l’ultimo giorno alla grande questione delle competenze.

Le quattro tematiche sono altresì declinate nella ricerca SWG per EY, presentata in occasione della prima giornata. Lo studio evidenzia e conferma come spetti quindi alle imprese l’opportunità di assumere un nuovo ruolo di guida verso modelli di vita più sostenibili. E di questo imprenditori e manager sono consapevoli. Emerge infatti che il 93% di loro ritiene che debbano essere le aziende a guidare la rivoluzione culturale verso modelli di vita più sostenibili.

Affaritaliani.it ne ha parlato con Riccardo Grassi, direttore di ricerca SWG, il quale ha esposto puntualmente la ricerca:"I dati sulla geopolitica ci illustrano come sono cambiati gli assetti e come è cambiata la concezione stessa del potere: oggi il potere è di chi controlla i dati. Questo comporta uno spostamento importante dei poteri istituzionali: dagli Stati alle aziende private. Si passa da un potere che non è più regolativo ma esecutivo ed abilitante. Da questo punto di vista c’è anche un problema di fiducia: pare evidente che ci sia la necessità di pensare a un nuovo modello globale nelle quali le imprese hanno un ruolo fondamentale perché sono i soggetti più capaci a pensare in scala universale. Le persone sanno che sono le imprese a poter guidare questo cambiamento. Tutto questo passa dalla tecnologia e dall’innovazione ma rientra un tema molto importante che è la dimensione umana perché senza le persone non c’è innovazione. Qui emerge il vero tallone d’Achille della situazione italiana: le aziende fanno molta fatica a ragionare in termini di innovazione, di investimento e di sostenibilità. Le persone diventano quindi la chiave, sia a livello di manager sia di capitale umano. Oltre il 70% degli intervistati ritengono che le aziende italiane non riescano a sfruttare al meglio il capitale umano al proprio interno: c’è una perdita di opportunità che diventa molto rischiosa e sulla quale dobbiamo lavorare".

“Credo che un umanesimo digitale sia già in corso. Non dobbiamo però far guidare il mondo solo da algoritmi, che sono scritti da persone che devono restare al centro. Non sottovaluto l’impatto positivo che la rete ha avuto e sta avendo; ci sono stati dei problemi, come l’hate speech o le fake news , ma credo che tutti i Paesi siano oggi consapevoli che possiamo rimettere le persone al centro e prenderci il bello della rete per migliorarci la vita” ha commentato Riccardo Luna ad Affaritaliani.it

